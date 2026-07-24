Pocos han hablado de Marc Cucurella como lo ha hecho la televisión italiana: "Los campeones no solo lo son en el campo"

Marc Cucurella es sensación mundial. Nunca mejor dicho, pues el defensa de la selección española se ha convertido en campeón del mundo después de que España diera un baño deportivo a la Argentina de Leo Messi en la final del Mundial 2026 (1-0) en EEUU.

Ha sido una pieza clave de Luis de la Fuente para que la selección haya recibido tan solo un gol en todo el campeonato, lo que ha llevado a Cucurella a estar en el once ideal del Mundial junto a jugadores de la talla de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, que serán sus nuevos compañeros en el Real Madrid tras su fichaje veraniego, poco antes de que arrancara la fase de grupos.

Cucurella cae bien. En España y en el extranjero, donde ha ganado más reputación desde su etapa en el Chelsea, consolidándose en el lateral izquierdo, y especialmente tras este Mundial. Pero si algo se ha destacado en los medios de comunicación y programas de televisión es cómo es sin correr por el césped, sin las botas puestas, es decir, como persona y como padre.

El Rey León

En la televisión italiana Sky Sports le han elogiado a más no poder, como si fuera uno más. Primero mencionaban a Rodrigo Hernández —Rodri—, el mejor jugador del torneo, que ha sido "coronado", pero luego mencionan a Cucurella, un "personaje que a veces se le consideraba uno de esos defensores arquetípicos que no es un defensor, sino un hombre de todo el campo, para todo".

"Si Rodri es el metrónomo del mediocampo, él es un metrónomo de la banda. Es fácilmente reconocible por su melena, para que le reconozca su hijo en el campo", añaden.

Para los presentadores, los campeones no solo son campeones en el campo de juego, sino también fuera: "Toda su difusión con el tema del autismo de forma abierta y el querer recordar esto le da aún más significado y corona aún más a Cucurella".

Destacan que es un hombre familiar, siempre bromeando, recordando aquel vídeo en el que están viendo la película El Rey León: "Todo encaja".