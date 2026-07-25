Jordi Roca se sincera sobre la enfermedad que sufre desde hace años: "De repente pierdes el control de tu cuerpo"

Jordi Roca aprovechó su aparición por Universo Calleja en China para sincerarse con Jesús Calleja sobre la enfermedad neurológica con la que convive desde hace más de 15 años.

En una conversación íntima, el chef explicó que su trastorno provoca que el cerebro deje de reconocer determinados músculos, afectando especialmente a su capacidad para hablar.

El menor de los hermanos Roca recordó cómo aparecieron los primeros síntomas de forma repentina. "Estaba trabajando delante del ordenador y, de repente, la cabeza se me fue hacia un lado. No podía bajarla, estaba completamente tenso", relató.

Aquella situación le generó un gran miedo al sentir que perdía el control sobre su propio cuerpo. Durante la charla, el repostero explicó que lleva siete años sometiéndose a un proceso de verbalización que le ha permitido recuperar parte de su capacidad comunicativa.

"Soy feliz y me va genial"

Según contó, ha notado una evolución progresiva y reconoce que gesticular mientras habla le ayuda a expresarse con mayor claridad. El chef también habló de la incertidumbre que marcó los primeros años de su enfermedad.

La ausencia de un diagnóstico claro le llevó a convivir durante mucho tiempo con dudas constantes e incluso a pensar que el origen del problema podía estar en su mente. "Fue un tiempo de buscar respuestas sin encontrarlas", vino a resumir.

Pese a las dificultades, el cocinero aseguró que ha logrado adaptarse a sus problemas de salud y que estos no han frenado su forma de vivir. De hecho, defendió que sigue haciendo todo aquello que desea y que atraviesa un momento feliz tanto a nivel personal como profesional. "Hago todo lo que me da la gana. Soy feliz y me va genial", sentenció.