Chris Demaillet, chef privado de Amancio Ortega en su superyate: "Hace 15 años te diría que aprendieras a hacer sushi; hoy lo que importa es la longevidad"

El servicio de un chef privado 24 horas al día a bordo de un superyate es, sin lugar a dudas, uno de los símbolos definitivos del lujo. Se trata de una comodidad reservada para un grupo reducidísimo de personas a nivel mundial. Sin embargo, lo que se cuece en esas exclusivas cocinas de alta mar ha cambiado drásticamente en los últimos años: el exceso y la opulencia han dejado paso a una auténtica obsesión por la salud.

Así lo relata Chris Demaillet, un experimentado chef de origen francés que, en una reciente entrevista con el medio estadounidense Business Insider, ha repasado su increíble trayectoria profesional y ha desvelado la enorme importancia que tiene hoy en día la nutrición clínica para las grandes fortunas del planeta.

De las tres estrellas Michelin a la máxima exclusividad

Demaillet comenzó a forjarse entre fogones con apenas 14 años. A los 20, ya formaba parte de la plantilla de The Waterside Inn, un prestigioso templo de la alta cocina francesa en el Reino Unido galardonado con tres estrellas Michelin. Aquella etapa fue una escuela inmejorable para el joven cocinero. “Aprendí a preparar todo desde cero utilizando los mejores ingredientes”, confiesa.

Tras un año y medio en la élite de la restauración tradicional, decidió dar el salto al hermético mundo de los ultrarricos para trabajar como chef particular. Durante casi dos décadas, ha cocinado a bordo de espectaculares superyates para las personalidades más adineradas del globo, entre las que destaca el mismísimo Amancio Ortega, fundador de Inditex.

Después de 17 años trabajando al más alto nivel en este exigente nicho, Demaillet decidió emprender y abrir Montclair Chef, una exclusiva agencia en activo que se dedica, precisamente, a conectar a familias multimillonarias con cocineros que ostentan estrellas Michelin.

El nuevo lujo es vivir más años

El experto señala que, en la actualidad, tener un conocimiento profundo sobre nutrición y dietética es el requisito número uno a la hora de cocinar en estas esferas. Las prioridades han dado un giro radical. “Hace 15 años te habría dicho que aprendieras sushi en Tokio. Hoy: nutrición, calorías y longevidad”, confiesa.

Para ilustrar este gran cambio de paradigma, Demaillet comparte los cinco mandamientos innegociables que las familias más ricas del mundo exigen en sus menús para garantizarse un estilo de vida más saludable y longevo.