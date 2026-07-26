España amanece con "buenas condiciones" para luchar contra el fuego voraz, que afecta ya a más de 115.000 personas

Un bombero lucha contra las llamas en la sierra oeste de Madrid, a su paso por la localidad de El Tiemblo.

El fuego voraz sigue quemando los campos españoles y ya son tres las comunidades autónomas en estado de emergencia. Más de 115.000 personas han sido evacuadas y confinadas hasta el momento por los incendios forestales que han calcinado más de 45.000 hectáreas en la comunidad de Madrid y Ávila, aunque las llamas avanzan hacia Toledo. En el frente que afecta al Vall d'Uixò, en Castellón, alcanza un perímetro de 21 kilómetros.

La gran mayoría de los afectados, unos 100.000, son residentes de localidades madrileñas y abulenses, mientras que los otros 15.000 son de Castellón.

En otros puntos de España, también 20 vecinos de Murias de Ponjos (León) han tenido que ser desalojados por un incendio que afecta a su término municipal y 16 menores de un campamento han sido evacuados por un fuego en Cuacos de Yuste (Cáceres). Además, un hombre ha fallecido este sábado por un incendio declarado en una zona del barranco del término municipal de Manises (Valencia).

Los datos son desalentadores. La jornada de este sábado terminó con pesimismo puesto que las condiciones meteorológicas fueron, a palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "muy difíciles".

"No ha sido un día positivo, no lo ha sido porque las condiciones meteorológicas han sido absolutamente difíciles, y si no ha ido a más, ha sido gracias al trabajo de todos los servidores [públicos]", valoraba el ministro, tras la reunión del Cecop, sobre las 22.15 de la noche.

Por su parte, el jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, ha afirmado que los incendios "no están controlados, pero la situación sí lo está", debido a que se ha actuado "con mucha anticipación" en la evacuación de la población.

Sobre los incendios de Ávila y Madrid, ha indicado que podría hablarse de una "unión técnica" en San Martín de Valdeiglesias (Madrid), aunque los medios han conseguido "detener" el avance de las llamas en el interior y en el flanco este "en el incendio que podría rolar hacia Madrid". En este sentido, ha expresado su "preocupación", al igual que por el avance del fuego en el flanco sur.

La UME da por contenidos todos los frentes de los incendios de Madrid y Ávila



El jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el teniente coronel Alfonso Arribas, ha asegurado este domingo que, tras los avances logrados durante la madrugada, todos los frentes del incendio están contenidos, aunque persisten varias cabezas activas sobre las que se concentrarán los esfuerzos durante la jornada.

"Hoy esperamos poder dedicarnos mucho más al ataque directo al fuego", ha explicado en declaraciones al Canal 24 Horas de RTVE.

Arribas ha destacado que el operativo cuenta ya con el apoyo de los medios aéreos, que han comenzado a intervenir desde primera hora, y ha señalado que la situación es especialmente favorable en el entorno de Almorox (Toledo), donde el fuego ha sido contenido y no ha llegado a cruzar hacia la Comunidad de Madrid.

El mando de la UME ha añadido que, si la evolución se mantiene como hasta ahora, no prevén nuevas evacuaciones al menos hasta el mediodía, aunque ha insistido en que el incendio debe seguir tratándose como un único gran fuego por la interacción entre sus distintos frentes y por unas condiciones meteorológicas que volverán a ser exigentes durante la tarde.

Un halo de esperanza

Este domingo, las condiciones meteorológicas ofrecen una oportunidad para la lucha contra los fuegos, sobre todo en Madrid y Ávila. El delegado del Gobierno en Madrid en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, aseguró a última hora del sábado que la noche ofrecía "buenas condiciones para luchar contra el grave incendio" y que por la mañana del domingo serán "mejores".

El delegado explicó a los medios de comunicación que en las próximas horas se van a aprovechar las condiciones favorables que se dan, al igual que la pasada noche, como son la bajada de las temperaturas y el incremento de la humedad relativa, a pesar de que el viento será más fuerte, lo cuál no es óptimo.

Una calle de la localidad de La Adrada, en la provincia de Ávila, durante la madrugada de este domingo. Anadolu via Getty Images

Ayuda internacional

Hace apenas 48 horas que España pidió ayuda a Bruselas por la velocidad de las llamas y Portugal, Grecia e Italia ya se han sumado a las tareas de extinción de estos graves incendios de Madrid y Ávila con un dispositivo que integran 176 efectivos, 41 vehículos y 4 Canadairs, según datos del Ministerio del Interior.

Portugal es el país que más efectivos va a aportar al operativo antincendios, con 129 efectivos y 41 vehículos, un contingente terrestre que comenzará su labor este domingo tras llegar este sábado por la noche a Navaluenga (Ávila).

Según datos ofrecidos por Interior, los 41 vehículos procedentes de Portugal son: 1 bulldozer, 9 vehículos de mando, 2 autobombas ligeras, 14 autobombas pesadas, 5 nodrizas pesadas, 1 nodriza ligera, un PMA móvil, un vehículo UAS, 4 vehículos de apoyo logístico, y 3 ambulancias de Soporte Vital Básico.

Situación en Vall d'Uxió

El fuego no cesa en Vall d'Uxió. Según informó durante la noche el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el incendio suma un perimetro de 21 kilómetros sigue "fuera de la capacidad de extinción", y ha obligado a desalojar hasta el momento a unas 15.000 personas de 15 municipios del sur de la provincia de Castellón.

En concreto, se han desalojado dos barrios de Vall d'Uixò y dos de Betxí (el resto de la población de estos municipios está confinada), además de las localidades de Vilavella, Artana, Eslida, Tales, Artesa (pedanía de Onda), Aín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Sueras, Torralba, Villamalur, Fuentes de Ayódar y Chóvar.

Asimismo, el president ha explicado que muchas de esas 15.000 personas desalojadas estaban en una segunda residencia y han regresado a sus casas, mientras que se han habilitado tres polideportivos en Nules, Moncofa y Onda, a los que se sumará otro en Segorbe, para acoger a los evacuados.