Verónica Barbero: "¿Medidas fiscales para caseros? Cuando uno negocia y piensa en ayudar a tres millones de inquilinos, se deja algún pelo en la gatera"

Verónica Barbero, en el refugio climático del Círculo de Bellas Artes durante su entrevista con El HuffPost

Verónica Barbero (Gijón, 1980) fue elegida hace dos semanas nueva coordinadora de Sumar formando equipo con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. Juntas asumen el liderazgo del partido en un momento complicado: su predecesora, Lara Hernández, salió de la formación acusando a varios de sus compañeros de haber montado una campaña de desprestigio en su contra. Además, las encuestas siguen siendo desfavorables para la formación que impulsó Yolanda Díaz y aún no se ha definido cómo se presentarán las izquierdas en las próximas generales y quién liderará dicha candidatura.

En este contexto, huyendo del calor en otro verano de temperaturas récord, El HuffPost se citó el pasado miércoles con Barbero en el refugio climático del Círculo de Bellas Artes, en pleno corazón de Madrid. Allí, Barbero dijo asumir "con mucha ilusión y ganas" su nueva etapa como coordinadora del partido y aseguró que las izquierdas plurinacionales trabajan "sin pausa y, a veces, con prisa" para armar esa candidatura que permita revalidar el gobierno progresista. Una alianza a la que invita a sumarse otras fuerzas como Adelante Andalucía o Podemos. "Yo espero altura de miras de todas las fuerzas de izquierda. Aquí nos tienen", asegura.

Durante la entrevista, Barbero también avanza detalles del inminente decreto sobre vivienda, de la polémica sobre Ferrán Torres por supuestamente especular con la vivienda y, por supuesto, de las medidas que Sumar quiere impulsar para hacer frente al cambio climático. "No puede ser que, en este país, el PP siga abrazando el negacionismo climático con Vox", asegura.

- ¿Cómo afronta esta nueva etapa al frente de Sumar junto a Rosa Martínez?

- Con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir fortaleciendo una organización que va a ser muy importante para tener otro gobierno progresista en este país, de la mano de un montón de partidos de izquierda que nos hemos dado una hoja de ruta para caminar en ese sentido. Movimiento Sumar es central ahí y todo el mundo está muy enchufado.

- ¿Le costó dar el paso? ¿Le tuvieron que convencer?

- Hay decisiones que no se adoptan nunca individualmente. Mi forma de entender la política es como militante; es decir, transformando, generando organización... y, luego, haciendo leyes. Y sobre lo de ser coordinadora, digamos que los territorios de Movimiento Sumar y la militancia me impulsaron a plantearme esta posibilidad. En el momento en el que te lo piden, no puedes decir que 'no' por responsabilidad.

- Ustedes toman el relevo de Lara Hernández, que ha sido coordinadora de Movimiento Sumar los dos últimos años. ¿Qué balance hace de su trabajo?

- Es una persona que ha contribuido al fortalecimiento de ese frente amplio de partidos que queremos unirnos para revalidar gobiernos progresistas. Yo creo que es algo que siempre nos quedará de ella. Siempre digo que no hay personas que pasen por los partidos y no dejen su huella, como cimientos de las organizaciones. Y Lara ha dejado la suya. Ahora, nosotras cogemos el testigo y tiramos hacia adelante con muchas ganas.

- Lara Hernández denunció una campaña de desprestigio en su contra cuando se despidió. ¿Usted cree que la ha habido?

- Yo creo que se estaba refiriendo a determinados procedimientos internos de los que yo no he hablado ni hablaré, porque no sólo tenemos una obligación de confidencialidad sino que además respeto esos procedimientos y a esas personas involucradas. Ella está en su derecho de hablar de ello si quiere, pero yo no me voy a pronunciar al respecto.

- Ha habido importantes salidas en estos últimos meses en Sumar. La de Elizabeth Duval, la de Laura Moreno, ahora Lara… ¿Cómo uno recompone el partido?

- Parte de las gentes que han salido de Sumar siguen como afiliadas y con ganas de aportar desde otras esferas. Pero esto no va de individualidades. Ojalá dentro de cuatro o diez años nadie se acuerde de quiénes éramos las coordinadoras en 2026, pero sí que se acuerden de que hicimos lo necesario para cambiar la vida de mucha gente. Y eso se hace desde la organización. Tenemos que centrarnos en eso.

- Lara Hernández participó en las reuniones y encuentros que hubo para armar esa candidatura de izquierdas para las próximas generales. Ahora, les tocará a ustedes. ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Están algo paradas?

- ¿Paradas? En absoluto. Seguimos trabajando en fortalecernos, con estructuras internas que generen cada vez más cohesión y capacidad de trabajo conjunto. Estamos decididísimas a hacer un proyecto ganador y demostrar a la ciudadanía que estamos en el Gobierno cambiando su vida. No todo lo que se hace se comunica, pero esto es 'un sin prisa pero sin pausa'. Incluso con prisa a veces. Hay reuniones cada semana y nos entendemos perfectamente.

- ¿Cree que podrán integrar a la Chunta, a Més, a Compromís o a Adelante Andalucía…?

- Todas las fuerzas de izquierda tienen la mano tendida por parte de nuestro espacio para integrarse, porque entendemos que es la fórmula necesaria para evitar que la derecha y la extrema derecha impongan sus políticas, que son negativas y nefastas para la mayoría social, para las mujeres, para la gente emigrante, para la gente racializada, para las personas LGTBI... Más allá de eso, Chunta, Compromís y Més ya son nuestros socios en el grupo parlamentario y con ellos se mantiene conversaciones a diario. Nosotras somos un espacio de izquierdas, plurinacional y que no excluye a nadie. La mejor política se hace desde todos los territorios, pero también es importante que haya fuerzas de izquierda fuertes que integren la plurinacionalidad en Madrid.

. ¿Y Podemos? En las elecciones andaluzas se presentaron de forma conjunta. ¿Hay posibilidad de entendimiento? ¿La están buscando?

- Yo aspiro a que todas seamos responsables porque es lo que la ciudadanía espera de nosotras. Yo espero altura de miras de todas las fuerzas de izquierda, incluida Podemos. Aquí nos tienen.

- ¿Cuándo se conocerá quién liderará el proyecto?

- Todas las organizaciones que estamos construyendo este proyecto deseamos cuanto antes decir a la ciudadanía: 'Mira, esta es nuestra marca y nuestra cara'. Nuestras políticas son conocidas, pero si no les pones cara y nombre, a veces la gente se despista y no sabe de quién estás hablando. Todas estamos por la labor de hacerlo cuanto antes para que la gente identifique esas políticas con una cara. Y será una decisión colectiva que comunicaremos en el momento preciso.

- ¿Usted se ve como cabeza de lista o se descarta?

- Yo no me veo como una líder carismática, me veo construyendo organizaciones. Pero soy como soy, voy dando pasos. Soy una persona muy responsable y siempre estaré donde mi espacio político crea que es donde tengo que estar.

Verónica Barbero, en el refugio climático del Círculo de Bellas Artes durante su entrevista con El HuffPost Sergi González

- Esta semana anunciaron un acuerdo con el PSOE para un nuevo decreto de vivienda. ¿Se aprobará en el próximo consejo de ministros?

- Para nosotras, hay una serie de contenidos mínimos que debe incluir este decreto. La prórroga de los alquileres, la regulación del alquiler de temporada y por habitaciones o volver a hablar del escudo antidesahucios. Después de mucho debatir y de mucho tirarnos los trastos por el tema de la vivienda, hemos conseguido que el PSOE entienda que esto es algo que tenemos que afrontar. Por eso confío en que este real decreto salga cuanto antes del Consejo de Ministros. Y cuando salga, los inquilinos e inquilinas que lo necesiten podrán solicitar esta prórroga.

- ¿Cómo van a convencer ahora a Junts?

- Nosotras estamos dispuestas a tocar determinadas bonificaciones o medidas fiscales que pueden interesarle a Junts, siempre que vayan junto con la prórroga de alquileres y otra serie de medidas que no produzcan un rebote de precios. A veces cuando uno negocia y piensa en tres millones de personas, se deja algún pelo en la gatera. Si tenemos que hacerlo, nos lo dejaremos para conseguir grandes medidas para la mayoría social.

- Pero Podemos ha dicho que si incluye ayudas a los caseros no la va a apoyar…

- Bueno, veremos. El decreto, en su conjunto, incorpora algunas medidas que no creo que haya una fuerza de izquierdas en el hemiciclo que pueda votar que "no".

- El Congreso ha retomado también la ley para nacionalizar saharauis, después de un año en la nevera. ¿Ha puesto muchas trabas el PSOE a este proyecto?

- No ha sido fácil, pero lo hemos conseguido. Se ha aprobado ya en la Comisión y en septiembre la llevaremos al pleno, volverá al Senado y a ver si para octubre o noviembre tenemos en el BOE una norma importante para más de 70.000 personas. Y para la memoria histórica de este país.

- ¿No es una contradicción el gran apoyo que ha recibido el pueblo palestino por parte del gobierno español y luego el olvido que han sufrido los saharauis?

- Entiendo que la gente vea una contradicción. La vemos todas. ¿El pueblo saharaui merece menos que el pueblo sefardí? Porque es lo único que estamos pidiendo. Que tengan los mismos derechos que reconocimos en su momento por una expulsión de España que fue en el siglo XV. Y que fueron personas españolas hasta hace nada. Yo creo que la congruencia y la responsabilidad histórica que le hemos trasladado al PSOE han pesado para sacar adelante esta ley.

- Nos hemos citado para hacer esta entrevista en el refugio climático del Círculo de Bellas Artes de Madrid en un verano, de nuevo, que rompe récords de temperaturas. ¿Qué medidas plantea Sumar para frenar el cambio climático?

- Tenemos que fomentar el uso de las energías renovables, porque seguir apostando por otras energías seguirá profundizando el problema del cambio climático. En paralelo, debemos mejorar la prevención en los montes y tener más profesionales dedicados a esta labor. No nos cansamos de decir que los incendios se evitan en invierno, pero las CC.AA. hacen como si no escucharan o no les importasen. Y también necesitamos que las regiones y los ayuntamientos entiendan que tenemos que colaborar entre todos para hacer refugios climáticos adaptados a todos los barrios, a los pueblos...

Luego hay una construcción central que es más política. No puede ser que, en este país, el PP siga abrazando el negacionismo climático con Vox. El PP ya no gobierna con Vox. El PP gobierno como Vox. Y las CC.AA. tienen el 99% de las competencias que afectan al cambio climático. Yo apelo, una vez más, a la responsabilidad del PP. Porque si ellos quieren ganar elecciones a cualquier precio, allá ellos. Pero es su población la que está sufriendo las consecuencias del cambio climático. Y por eso no puedes seguir pactando con Vox eliminar medidas que frenen el cambio climático, apostando por ejemplo por las nucleares. Y no entiendo que el PSOE se deje gustar por alterar el calendario de cierre. Eso no lo podemos consentir.

Verónica Barbero, en el refugio climático del Círculo de Bellas Artes durante su entrevista con El HuffPost Sergi González

- Y entrando en la Justicia, ¿qué le parece esta 'doctrina Aldama' que parece que se está instaurando en causas que afectan al PSOE?

- Siempre ha existido la posibilidad de que la Fiscalía ofrezca tratos a las personas que colaboran con la Justicia, y eso está bien. Otra cosa es lo que ha pasado con Aldama y es lo que nos genera repudia. Aldama es un ladrón que se ha llevado tres millones de euros y se ha ido a su casa con ellos. Ese señor nos ha robado a toda la ciudadanía y ha corrompido. Los corruptores tienen que recibir también políticas y decisiones judiciales contundentes. Si no, no acabamos con la corrupción. Que se colabore con la Justicia es estupendo, siempre que no se mienta o que te convierta en una persona irresponsable de todo lo que se declare en los hechos probados. Los corruptores son un problema para la sociedad.

Verónica Barbero, en el refugio climático del Círculo de Bellas Artes durante su entrevista con El HuffPost Sergi González

- Venimos de ganar el Mundial de fútbol y esta semana el dirigente de Compromís y portavoz de Sumar, Alberto Ibáñez, criticó a Ferrán Torres por especular con la vivienda a través de sus empresas. ¿Ha sido una buena idea decir esto justo después de que él marcara el gol que nos dio el triunfo ante Argentina?

- El gol de Ferrán Torres fue un momentazo. Nosotras estamos muy orgullosa de ese gol, de la selección española por cómo se comportaron dentro del campo y por lo que significa la selección. Son un ejemplo de la España que somos, de la integración, de la diversidad, del trabajo en equipo... Todo lo contrario a lo que la derecha quiere hacer creer que somos. Y por otro lado está el problema que tenemos con la especulación en materia de vivienda, que arrastramos porque no hay políticas claras al respecto. No se han adoptado medidas y tenemos que usar el BOE para evitar la especulación. Por eso creo que celebrar la selección es estupendo. Porque ganamos el Mundial y por lo que significa la selección. Y a seguir combatiendo la especulación.

- Si usted fuera jugadora de fútbol, ¿se vería más como portera para que no le metan goles a Sumar, en defensa parando a los rivales, en el centro del campo repartiendo juego o como una killer marcando goles?

- De killer no me veo (ríe). Yo me veo de central para recuperar balones para mi equipo. Me gusta verme en ese papel.