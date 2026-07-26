Marta Díaz (25 años): "Desayuno zumo de naranja natural con limón, tostadas con pan integral, queso cottage, nueces, miel y jamón"

La creadora de contenido Marta Díaz es uno de los rostros más conocidos de internet en España. Con una comunidad que roza los 13 millones de seguidores sumando sus perfiles en YouTube, Instagram y TikTok, la joven de 25 años suele documentar su día a día a través de videoblogs, generando un enorme interés en torno a sus rutinas.

Acostumbrada a mostrar ante la cámara tanto sus proyectos profesionales como su faceta más personal, como la rehabilitación de su rotura de ligamento cruzado en 2023 o sus reflexiones sobre la terapia y la ansiedad, la influencer ha querido compartir recientemente un aspecto muy demandado por sus seguidores: su alimentación diaria de cara al combate de La Velada del año VI organizada por Ibai Llanos.

El menú de la creadora de contenido

En uno de sus últimos vídeos, Díaz detalla paso a paso en qué consiste su menú, empezando por una primera ingesta bastante contundente. “Desayuno zumo de naranja natural con limón, tostadas con pan integral, queso cottage, nueces, miel y jamón”, enumera frente a sus seguidores.

Para comprobar si esta combinación es nutricionalmente adecuada, la médica y especialista en nutrición Mariesa ha analizado la propuesta, y el balance inicial es positivo. “En mi opinión, un desayuno supercompleto. Incluye una gran cantidad de proteína, tanto el queso cottage como el jamón”, señala.

El problema del zumo y el veredicto final

Sin embargo, la especialista encuentra un claro punto de mejora en esa primera comida del día: “La única pega que le pondría sería el zumo; concentra más cantidad de azúcar, menos fibra. Así que yo simplemente lo cambiaría por una pieza de fruta”, aconseja, recordando una de las pautas más repetidas por los expertos en nutrición.

En cuanto al resto de la jornada, la creadora de contenido aprueba con nota. Mariesa analiza también las opciones escogidas para el almuerzo y la cena, dándoles el visto bueno. “La comida 10/10, incluye todos los macronutrientes. El salmón es una fuente de proteína superbuena. Además, también aporta las grasas saludables y las patatas; para mí es uno de los mejores hidratos”, complementa.

Por último, la experta aplaude la estructura general de su menú diario: "“A mí me encanta que haya alternado el pescado del mediodía y luego la carne en la noche con arroz blanco y verduras, así que de nuevo un plato supercompleto”", concluye.