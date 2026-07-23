Lo que dice Zapatero sobre Felipe González es para verlo una y otra vez: "El sabrá de eso"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado explicaciones este jueves en TVE sobre el rescate de Plus Ultra y las joyas que se encontraron en una caja fuerte de su despacho. "No participé en el rescate de Plus Ultra. No hablé con nadie", ha asegurado.

Respecto a las joyas, ha asegurado ante Javier Ruiz que son parte "de un regalo de cortesía personal" y que fueron entregadas "hace muchos años", sin especificar si fue durante su mandato como presidente del Gobierno o habiendo dejado ya el cargo.

Al margen de las explicaciones, el momento más llamativo de la entrevista ha llegado cuando el presentador de Mañaneros 360 le ha preguntado por unas palabras que otro expresidente del Gobierno dijo sobre él.

"En eso le doy la razón"

Felipe González llegó a asegurar que Zapatero no tenía capacidad para montar una "offshore", en alusión a las acusaciones que existen sobre la presunta sociedad que constituyó. Según el primer expresidente socialista, no tenía "capacidad para montar una ingeniería financiera".

"Felipe González, cuando se le preguntó por la sociedad offshore dice 'Zapatero no es capaz', diciendo 'Zapatero no tiene capacidad para hacer esto", le ha recordado Javier Ruiz, a lo que el político ha respondido yendo al ataque.

"Él sabrá de eso quizá, ¿no? Yo, desde luego, no sé, y por tanto, en eso le doy la razón", ha respondido Zapatero, quien también ha aprovechado para reiterar que "nunca" ha pensado ni mirado lo que es una "offshore".

Las claves de la entrevista

El expresidente ha asegurado en TVE que nunca intervino en la operación ni habló con responsables de la SEPI o del Gobierno sobre la ayuda concedida a la aerolínea, contradiciendo así la versión ofrecida ante el juez por el empresario Julio Martínez, amigo personal suyo y también investigado en la causa.

Zapatero también ha negado haber ordenado la creación de una sociedad offshore para canalizar supuestas comisiones o haber dirigido en la sombra Análisis Relevante, una de las firmas situadas en el foco de la investigación.

Defendió que sus labores como consultor fueron legítimas y rechazó igualmente las acusaciones sobre un posible uso de sus hijas como testaferros, sosteniendo que todas las retribuciones percibidas por ellas respondían a trabajos reales y podrán ser acreditadas durante el procedimiento judicial.

Respecto a las joyas valoradas en cerca de 1,3 millones de euros halladas en una caja fuerte de su despacho, el exjefe del Ejecutivo ha afirmado que fueron un regalo personal recibido hace años y avanzó que explicará su procedencia ante la Justicia.