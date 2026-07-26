Bad Gyal (29 años): "Soy muy disfrutona con la comida y mi desayuno favorito es una tostada 'superpija' con aguacate, limón, aceite, sal, queso feta y granada"

Todos tenemos nuestros pequeños placeres gastronómicos inconfesables, y las superestrellas mundiales no iban a ser menos. En plena efervescencia de su gira Más Cara, la icónica Alba Farelo, mundialmente conocida como Bad Gyal, ha hablado sobre sus preferencias gastronómicas en una entrevista con la revista Vogue.

Lejos de las dietas estrictas, la artista de Vilassar de Mar (Barcelona) deja claro que goza al máximo con la alimentación. “A mí me encanta comer, soy disfrutona de la comida”, confiesa con naturalidad. En este sentido, la catalana ha querido compartir cuál es su desayuno predilecto: una tostada cuya receta "robó" tras enamorarse de ella durante una visita a la capital francesa.

“Una tostada que me hago yo en casa, que es ‘superpija’, con aguacate, limón, aceite, sal, queso feta y granada. Me la copié de un hotel en el que me quedé en París que me encanta”, comenta. De hecho, la intérprete no duda en recomendar esta refrescante y vistosa elaboración a su legión de fans. “Probadlo, de verdad, es el desayuno secreto de Bad Gyal”, complementa.

Descubre el paso a paso para elaborar la tostada de Bad Gyal

Tomando nota de esta jugosa revelación, desde portales especializados como Cocina Fácil, han desglosado el paso a paso exacto para replicar en nuestras propias cocinas el capricho matutino de la cantante. Para prepararla, solo necesitas hacerte con los siguientes ingredientes:

1 rebanada de pan de masa madre

1 aguacate maduro

Media granada

Medio limón

Un poco de queso feta

Aceite de oliva

Sal

Prepara la crema de aguacate: Pela el aguacate, retira el hueso y colócalo en un bol. Cháfalo bien con un tenedor y aderézalo con un chorrito de aceite de oliva, una pizca de sal y unas gotas de zumo de limón recién exprimido. Mezcla hasta conseguir una crema homogénea. Prepara la tostada: Tuesta la rebanada de masa madre hasta que quede bien dorada y crujiente. A continuación, unta una capa generosa de la crema de aguacate que acabas de preparar. Dale el toque final y gózala: Espolvorea por encima el queso feta (puedes desmenuzarlo con los dedos o cortarlo en pequeños dados) y añade los granos frescos de la media granada. ¡Listo para disfrutar!

Un éxito imparable dentro y fuera de la cocina

A sus 29 años, la reina del dancehall y el reguetón sigue acumulando cifras de vértigo. Con himnos generacionales como Fiebre o éxitos más recientes como Chula pt.2, además de potentes colaboraciones internacionales, la artista roza los 13 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Mientras sigue triunfando con su música, Bad Gyal ya calienta motores para llevar su arrollador directo por Latinoamérica y Estados Unidos, una vez superada su última gran cita en España de este sábado 26 de julio en Sevilla, donde actuó por todo lo alto en la Velada del Año de Ibai.