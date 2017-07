Bárbara Rey, hospitalizada con pronóstico grave

La actriz Bárbara Rey está ingresada en el Hospital Montepríncipe de Boadilla del Monte (Madrid) según ha informado su hija Sofía Cristo en el programa de Telecinco Sálvame.

Como narra su hija, la vedette llevaría toda la semana ingresada tras sufrir fiebres altas y problemas respiratorios. Rey, que ya sufrió una neumonía hace unos años, fue trasladada al centro con urgencia.

Bárbara Rey es la persona ingresada en el hospital #yoveosálvame @fabricatele — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 6 de julio de 2017

"Es una infección bacteriana que podía haber sido muy grave", ha dicho su hija, que además, ha asegurado que no ha podido recibir el alta aún por tener "un bulto por la infección que no se ha ido del todo".

Según ha informado la Revista Lecturas, Bárbara Rey se encuentra mejor y ha podido subir a planta.

Hace unos días, la vedette acudió al programa de Risto Mejide en Telecinco, All you need is love... o no, y repasó su vida amorosa. Rey, protagonizó un momento hilarante al preguntar al presentador por sus gustos sexuales y por si practicaba sexo con las gafas puestas.

