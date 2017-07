Este joven demuestra que su padre es "inmune" al filtro en blanco y negro

¿Quién no se ha hecho una foto y luego ha probado a ponerle filtros para ver si la cosa mejora?

Eso hizo un joven usuario de Twitter (@NikolasOmilana) quien, al aplicar el filtro de blanco y negro a una fotografía que se había hecho con su padre, se dio cuenta de que el color de su piel cambiaba, pero no el de la de su padre.

"Cómo mi padre es completamente inmune al filtro en blanco y negro", escribió Niko en un mensaje en el que mostraba las dos imágenes: la original y la retocada. El tuit se ha convertido en un fenómeno viral, con más de 13.000 retuits en apenas un día.

How is my dad completely immune to the black and white filter 😂😭 pic.twitter.com/to8wPT9VwD