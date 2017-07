Muere Nelsan Ellis, actor de 'True Blood', a los 39 años

El actor estadounidense Nelsan Ellis ha fallecido a los 39 años debido a una insuficiencia cardíaca, según ha informado The Hollywood Reporter.

Ellis saltó a la fama como Lafayette Reynolds en la serie de HBO True Blood.

Su agente ha asegurado al citado medio que Nelsan fue "un gran talento".

En la serie, Lafayette trabajaba en Merlotte's. En los libros su personaje era asesinado pero gustó tanto a los directivos que sobrevivió. "Estamos muy entristecidos al conocer la noticia del fallecimiento de Nelsan Ellis", ha dicho HBO en un comunicado.

'True Blood' creator Alan Ball: "Nelsan was a singular talent whose creativity never ceased to amaze me. Working with him was a privilege." pic.twitter.com/ugWHJhrkbZ