Lo sentimos PSY, pero alguien te ha quitado la corona.

Desde este martes 11 de julio Gangnam Style ya no es el vídeo más visto de YouTube. See You Again, la canción homenaje a Paul Walker y tema central de la película Fast & Furious 7, le ha quitado el trono. Pasada la medianoche, el tema que interpretan los estadounidenses Wiz Khalifa y Charlie Puth se ha puesto por delante. Tiene más de 2.895 millones de reproducciones frente a los 2.894 de PSY.

El nuevo rey musical de YouTube se ha coronado en algo más de dos años, más o menos el tiempo que necesitó el Gangnam Style para romper todos los marcadores. A principios de diciembre de 2014, la canción obligó a cambiar el contador de YouTube por sumar más visitas de las que la web podía contar. Publicada el 15 de julio de 2012, en ese momento tenía 2.147 millones de reproducciones.

Pero no parece que este tema se quede mucho tiempo como líder del ranking musical. Otra canción le sigue los pasos de cerca y su escalada está siendo mucho más fulgurante. Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee se publicó en YouTube el 12 de enero de 2017 y en algo más de seis meses ya acumula 2.484 millones de reproducciones.