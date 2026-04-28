Hacienda confirma cómo conseguir una copia de la declaración de la renta del año anterior

Tienes hasta el 30 de junio para presentar la renta

La campaña de la renta está en marcha. Millones de contribuyentes revisan sus datos fiscales y las deducciones a las que tienen derecho para ajustar cuentas con Hacienda y, a ser posible, ahorrar dinero.

A estas alturas es normal que surjan dudas. Por ejemplo, para saber si puedes beneficiarte de alguna deducción en concreto o si quieres comparar datos con el año anterior.

La renta puede ser un trámite engorroso, ya que todo lo que tiene que ver con los impuestos resulta complicado de entender. Por eso es buena idea tener una referencia del año pasado, y así comprobar si aplicaste ciertas deducciones o si tus datos son correctos.

Lo normal es que de un año a otro no te acuerdes. Lo que muchos contribuyentes no saben es que puedes conseguir fácilmente una copia de la renta del año anterior y utilizarla de comparativa.

¿Para qué te sirve la renta del año pasado?

La declaración del año pasado suele ser más útil de lo que crees. Al fin y al cabo es una referencia de lo que ya presentaste. Por lo tanto, si tu situación económica y personal no ha cambiado, tu declaración de impuestos puede ser idéntica en esta ocasión.

Estas son algunas de las utilidades a tener en cuenta:

Puedes comparar datos: si tu situación no ha cambiado y ves algo raro en tu renta actual, te ayudará a revisarlo y evitar errores.

si tu situación no ha cambiado y ves algo raro en tu renta actual, te ayudará a revisarlo y evitar errores. Puedes repasar deducciones: comprueba las desgravaciones fiscales de las que te beneficiaste el año pasado, quizás este año has olvidado alguna.

comprueba las desgravaciones fiscales de las que te beneficiaste el año pasado, quizás este año has olvidado alguna. Puedes detectar cambios: si este año tienes más o menos pagadores o una situación familiar distinta, te puede servir para hacer una comparativa y ver de manera clara los cambios.

Y hay otra cuestión que no debes ignorar: Hacienda puede revisar declaraciones presentadas en los últimos cuatro años y pedir que ajustes cuentas si detecta algún error. Conservar la copia te será útil si tienes algún tipo de requerimiento. Lo mejor es conservar la copia de todas las que presentas. Así puedes modificar la de este año si encuentras un error.

Cómo conseguir una copia de la renta del año anterior

Tienes diferentes vías para conseguir tu copia de una declaración ya presentada. Puedes hacerlo online, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, a través de las siguientes opciones:

Consulta de las declaraciones presentadas: dentro de los trámites del modelo 100 e identificándote con DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve.

dentro de los trámites del modelo 100 e identificándote con DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve. Servicios de Renta: también en los trámites del modelo 100 e identificándote de la misma manera. Tienes que acceder al apartado Ejercicios anteriores .

también en los trámites del modelo 100 e identificándote de la misma manera. Tienes que acceder al apartado . Área personal: en el apartado Mis Expedientes, identificándote de igual forma.

en el apartado identificándote de igual forma. Cotejo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV): al presentar la renta siempre te dan este código, que te servirá para descargar una copia de la misma.

Cualquiera de estas opciones es igualmente válida y te servirá para revisar las declaraciones ya presentadas.