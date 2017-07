El enigmático tuit del autor de 'Juego de Tronos' que ha enloquecido a los fans

Un misterioso tuit de George R. R. Martin, autor de los libros en los que se basa Juego de Tronos, está volviendo locos a los fans.

En un troleo muy típico del escritor a sus seguidores, ha acompañado una ilustración oficial de El mundo de hielo y fuego, el atlas de la saga, con la frase: "¡Ay, ay de aquella gran ciudad, Valyria, la ciudad poderosa! Porque en una hora ha llegado tu juicio".

Alas, alas, that great city Valyria, that mighty city! for in one hour is thy judgment come. pic.twitter.com/yMJVtCgPGF — George RR Martin (@GRRMspeaking) 13 de julio de 2017

La cita hace referencia a un pasaje del Apocalipsis bíblico referido a Babilonia, como ha apuntado uno de los fans del autor en Twitter:

Martin has inspiration on Bible🤔😂 pic.twitter.com/broE2LYLI3 — Mad Queen (@cersei_got) 13 de julio de 2017

El tuit ha acumulado más de 12.000 'me gusta' y casi 4.000 retuits. El autor también lo ha publicado en su blog personal, etiquetado con el nombre de la saga en inglés, Song of Ice and Fire (Canción de Hielo y Fuego), que sólo ha utilizado una vez más en 2017, y marcado con un estado de ánimo "enigmático".

¿QUÉ ES VALYRIA?

La ilustración es la única oficial de Valyria, hogar de los antepasados de los Targaryen, magos y domadores de dragones que sometieron el mundo de una manera similar al Imperio Romano.

Los valyrios fueron los que inventaron la forja de las espadas más importantes de la trama, un saber ahora perdido. Su lengua es considerada la más culta del mundo de la saga en todos los continentes: las profecías se hacen con ella y es la única que entienden los dragones (¡Dracarys!).

Valyria encontró la destrucción de forma súbita (como da a entender el tuit de Martin) 300 años antes de la trama, cuando una gigantesca erupción hundió su tierra en el mar por completo y la convirtió en el lugar maldito en el que Jorah Mormont enferma de psoriagrís en la serie.

Los que sobrevivieron se trasladaron a Poniente y la conquistaron, dando origen a la dinastía Targaryen.

¿LLEGA EL SEXTO LIBRO, 'LOS VIENTOS DEL INVIERNO'?

¿Qué quiere decir el autor con tan desconcertante tuit? Los seguidores más acérrimos de Martin apuntan que podría referirse al inminente anuncio de que ya ha terminado Los vientos de invierno, el sexto tomo de la saga literaria, que llevan esperando seis años y cuya historia será diferente a la de la serie.

Spoilers: si no has leído los libros en los que se basa 'Juego de Tronos' y no quieres saber lo que pasa en ellos, no sigas leyendo.

¿O quizá se refiere a que las revelaciones sobre el mítico reino serán claves en la historia? Podrían ser determinantes para Daenerys, última descendiente oficial de la dinastía Targaryen, para su supuesto sobrino Aegon, recién descubierto en el quinto libro y que viaja de incógnito como Griff el Joven, y para Jon Nieve, de ser sus padres en la saga literaria los mismos que en la serie de televisión.

Quizá sea, sencillamente, que oiremos hablar mucho de Valyria en la séptima temporada. Corren rumores de que las ruinas sevillanas de Itálica, donde se han rodado parte de los nuevos episodios, podrían ser Pozo Dragón, un enorme edificio en ruinas de Desembarco del Rey, sellado durante un siglo, donde la dinastía crió a dragones progresivamente más atrofiados y pequeños, lo que señaló su decadencia.

Habrá que esperar hasta este domingo, cuando se estrene, para averiguarlo.

