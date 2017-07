El comentario de Muguruza que dejó a Venus Williams con esta cara

Acababa de ganar Wimbledon por primera vez en su carrera y estaba visiblemente emocionada y nerviosa. Y quizás eso le jugó una mala pasada.

Garbiñe Muguruza tuvo que contestar a las preguntas de la periodista de la organización del torneo tras vencer a Venus Williams en dos sets (7-5,6-0).

Con una sonrisa en el rostro, Muguruza contestó a la primera cuestión, sin sospechar que su respuesta no iba a hacer ninguna gracia a Williams:

"Hoy he jugado el partido más difícil. Ella [Venus Williams] es una jugadora increíble, he crecido viéndola jugar, así que es increíble jugar una final contra ella", dijo la española, cuyas palabras provocaron las risas entre el público, pero no en su rival, a la que dejó con este rostro.

"Perdón", dijo Muguruza al darse cuenta de que la referencia a la diferencia de edad entre ambas (14 años) no había gustado nada a Williams.

"¡Pero fue una inspiración!", medió la periodista, echando un capote a la española. "Sí, sin duda, y me siento genial por haber tenido la oportunidad de jugar contra ella aquí", contestó Muguruza.

Aquí puedes ver el momento: