El periodista Youssef M. Ouled se pronuncia sobre el gesto de Lamine Yamal tras meter un gol: "No me interesa el mundial, pero..." 

España se llevo este domingo su primera victoria en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá con una goleada contra Arabia Saudí. Después de las dudas tras el empate contra Cabo Verde parece que volvemos a ser los mejores.

Pero, sin duda, lo más comentado de la noche fue el primer gol de Lamine Yamal en este mundial que, además, fue el primero de la Selección Española en la competición. A la fiesta se sumaron Mikel Oyarzábal con dos goles y Cucurella con otro aunque se lo dieron en propia a un jugador saudí.

El jugador blaugrana, después de meter el gol, se arrodilló en el césped e hizo un gesto de agradecimiento a Alá que ha puesto a rabiar a la ultraderecha española. Como siempre en estos casos, donde unos ven un gesto intolerable contra la religión católica otros ven uno que ejemplifica la diversidad de la España actual.

El periodista Youssef M. Ouled ha dejado una curiosa reflexión que está dando mucho que hablar en redes sociales y que deja patente lo importante que ha sido este gesto de Lamine en un Mundial, la competición con más focos del mundo.

"No me interesa el mundial, pero que este chaval de 18 años sea objeto de los ataques racistas, convierte cada reivindicación suya en acto antirracista y antifascista. Lamine sólo se representa así mismo y sin quererlo, está enseñando a millones lo que siempre fue España: Diversa", ha escrito M. Ouled.

Junto al texto ha publicado dos fotos del momento. Antes que él, Fátima Hamed, vicepresidenta de la Asamblea de Ceuta, puso el foco en que Lamine no había besado el césped simplemente.

"No me parece que sea besar el césped, es una postración que hace como musulmán, pero bueno, es igual, gol de Lamine. Vamossssss @SEFutbol", escribió poco después del gol la política ceutí.