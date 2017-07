Muguruza reta a Federer a un baile y el suizo acepta: "Vamos a ello, campeona"

La tenista española Garbiñe Muguruza, flamante campeona de Wimbledon 2017, lanzó un simpático desafío en Twitter al campeón masculino del torneo, el suizo Roger Federer.

"¿Estás listo para bailar?", escribió Muguruza:

@rogerfederer are you ready to dance? #ChampionsDinner

La propuesta de la tenista hispano-venezolana provocó el cachondeo generalizado en la red social, con numerosos comentarios prediciendo cuál sería la reacción de Mirka Vavrinec, la esposa de Federer, ante la propuesta de Muguruza:

Mirka : "Ok, but just for tonight" 😉 pic.twitter.com/aEGMEhsGKB