Pérez-Reverte emociona a los internautas con su homenaje a una lectora fallecida

Arturo Pérez-Reverte ha sido en las últimas 24 horas el rey de Twitter por partida doble. Si primero desvelaba que la Real Academia de la Lengua (RAE) va a aceptar el uso de iros como forma de imperativo de la segunda persona del plural del verbo ir -aunque asegura que la forma más recomendable en la lengua culta para este tiempo sigue siendo idos-, poco después el escritor cartagenero se ha adueñado de las redes con un artículo muy cariñoso, dedicado a una lectora fallecida hace unos años.

Según publicó en su columna habitual en la revista XLSemanal, en un texto titulado Carta a una chica muerta, entre las cartas que recibe y que lee sin falta, ha encontrado una que "escribió en Jaén una joven llamada Carmen el 4 de junio de 2002. Carmen tenía 27 años, y murió meses después de escribir a mano esas líneas que nunca llegó a echar al correo".

"La carta -prosigue- fue encontrada años después por la madre, entre los viejos papeles de su hija, y me la remitió con una breve nota explicativa el 29 de junio de 2014. Llegada a mis manos con otras cartas, se traspapeló entre las páginas de un libro, y no la he encontrado ni abierto hasta hace unas semanas, el 7 de junio de 2017. Siempre junio, fíjense qué coincidencia. Doce años tardó en llegar a mis manos y tres años he tardado yo en leerla. Quince años después de la muerte de Carmen".

(Puedes seguir leyendo tras el tuit...).

Patente de corso: Carta a una chica muerta https://t.co/g2SuOoCZaV — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 17 de julio de 2017

En el artículo, el académico glosa el contenido de esa carta, los amores literarios de la joven, el interés por las novelas del padre del Capitán Alatriste, su pudor a la hora de pedirle una dedicatoria. Pérez-Reverte se duele de no haber contestado antes y de la conversación pendiente con su lectora. "Nunca tuvimos esa conversación, o sí. Porque en realidad converso con ella ahora, sentado en el lugar donde trabajo", reflexiona.

Y cierra con ese cariño sin fisuras hacia sus seguidores, por el que es conocido y respetado: "Y quiero decirle a Carmen que en este momento su carta se encuentra junto al manuscrito recién terminado que está sobre la mesa, con las últimas correcciones a una nueva novela que ella nunca leerá, pero que de algún modo también me ayudó a escribir. Por eso le doy las gracias y le devuelvo con todo mi cariño aquel lejano beso de amiga que al fin recibí, quince años después, desmintiendo a la muerte, al tiempo y al olvido".

Más allá de los cientos de comentarios elogiosos que ha suscitado la columna -"Pérez-Reverte también tiene corazón, señores", dice uno de los internautas en tono irónico-, lo mejor ha sido el tuit que el antiguo reportero ha publicado poco después, con la respuesta de la madre de aquella joven a su Patente de corso. "No me podían haber hecho un regalo mejor", agradece la señora:

Se cierra un círculo de 15 años con este mensaje de Facebook. Gracias, Carmen. A la madre y a la hija. pic.twitter.com/CH98BlcrCd — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 17 de julio de 2017

Y, DE POSTRE, NUEVA NOVELA

El autor de La carta esférica ha añadido un tercer titular al día: como explicaba ya en el cierre de su texto sobre la joven Carmen, toca novela nueva. Pérez-Reverte regresa el próximo otoño a las librerías con Eva, una nueva aventura de Lorenzo Falcó, el espía que protagonizó su anterior novela.

El autor entregó hace unos días a la editorial Alfaguara esta novela, que se publicará el próximo 17 de octubre.

Tras haber vendido 300.000 ejemplares en español de Falcó, la primera entrega que publicó en otoño de 2016, la nueva novela transcurre en Tánger en marzo de 1937 y está coprotagonizada por Eva Rengel, una agente soviética que ya aparecía en el libro anterior.