Primero fue Francia, y a todos nos entró una envidia malsana. El país vecino reconoció la desconexión digital por ley en enero pasado y el Ministerio español de Empleo vivió cierto efecto contagio. Con Fátima Báñez al frente, en marzo anunció que barajaba reconocer, también en España, la desconexión digital del trabajo.

Pero hasta la fecha, la iniciativa se queda en eso, en una declaración de intenciones. La compañía de seguros AXA, de origen francés, se ha adelantado este viernes al convertirse en la primera empresa en España que reconoce por convenio el derecho a la desconexión digital. No se trata solo de que el jefe aprenda a no enviar correos electrónicos a horas intempestivas si puede esperar a la mañana siguiente, sino también de que los trabajadores no se sientan culpables por no responder.

El nuevo convenio colectivo de Axa también recoge el derecho del trabajador a no atender a las llamadas en su teléfono móvil corporativo una vez que haya terminado su jornada. AXA también regula en este acuerdo el teletrabajo de sus empleados. "La compañía, en función de las aptitudes, el nivel de desempeño y autonomía, y de que el puesto ocupado lo permita sin incidencia en la organización y productividad, acordará con él la frecuencia y los días para trabajar desde casa", recoge el texto del acuerdo laboral.

REALIDAD COMPLEJA

En el nuevo convenio colectivo de AXA se explican los motivos que han llevado a la dirección de la aseguradora y a los representantes de los trabajadores a regular el derecho a la desconexión. "El lugar de la prestación laboral y el tiempo de trabajo está diluyéndose en favor de una realidad más compleja que afecta al ámbito personal y familiar de los trabajadores. Por esta razón, el nuevo marco recoge la necesidad de impulsar el derecho a la desconexión digital una vez finalizada la jornada laboral", explica el texto.

"Hace ya varios años que en AXA tratamos de tomar medidas para fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar", justifican fuentes de la entidad. "Por ejemplo, tenemos por norma no fijar ninguna reunión que vaya a terminar después de las seis de la tarde".

RETRIBUCIÓN FLEXIBLE

Otra de las principales novedades que contempla la nueva norma es la que afecta a la retribución flexible. AXA propondrá a sus empleados, con carácter voluntario y reversible, la posibilidad de sustituir parte de los conceptos salariales regulados en el convenio por retribuciones en especie que tuvieran un tratamiento fiscal favorable, siempre dentro de los límites legalmente permitidos.

El derecho de los trabajadores a desconectar de su trabajo y a no recibir mensajes ni correos electrónicos una vez concluida su jornada laboral ya fue llevado al Congreso por En Comú Podem, formación integrada en la coalición parlamentaria de Unidos Podemos.

Después de conocerse que AXA España incorpora el derecho de desconexión, la CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE se ha manifestado proclive a abordar en la negociación colectiva y con los sindicatos de forma urgente la 'desconexión digital', con un uso del móvil de trabajadores y empresas basado en un criterio de "racionalidad".