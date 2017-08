Este vídeo que graba una chica acosada demuestra en qué sociedad machista vivimos

Queda mucho por hacer en cuestión de Igualdad en España. Y cada día sale en las noticias o periódicos un nuevo motivo para hacer esta afirmación. El último lo ha colgado una joven en su cuenta de Twitter y se trata de un vídeo de un hombre que la acosa por la calle que lleva más de 16.000 retuits.

En el vídeo, grabado y subido por la usuaria @Greendryad se puede escuchar a la joven hablando con un hombre y preguntándole por qué la habla por la calle si nadie le ha pedido su opinión. "Un tío me estaba acosando por la calle y le he respondido así y me están temblando las manos para que veáis en que mundo vivimos", ha escrito la tuitera junto al vídeo. El hombre, que en todo momento le da un trato de inferioridad y hasta se ríe de ella, se va impune después de acosarla.

Un tío me estaba acosando por la calle y le he respondido así y me están temblando las manos para que veáis en que mundo vivimos pic.twitter.com/LWReSFTzdY — cabra de los montes (@Greendryad) 1 de agosto de 2017

