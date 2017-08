Así es la caca móvil que la BBC utiliza para grabar elefantes

¿Cómo poder grabar a los animales en su hábitat natural sin molestarlos? Esta pregunta ha rondado siempre a aquellos que se dedican a acercar el mundo animal al común de los mortales a través de una cámara. La BBC ha tirado de ingenio para grabar a unos elefantes para su serie Spy in the wild: baby animal.

Ha colocado una cámara en una caca móvil que se va moviendo allá donde van los animales. En este caso, graba a un bebé elefante que, por estar jugando con los pájaros, pierde de vista a su madre y entra en pánico hasta que la encuentra un rato más tarde.

