Carles Tamayo, tras su reportaje sobre la vivienda, ve la promesa que hace Ayuso a un fondo buitre: su 'no reacción' lo dice todo

La semana pasada TVE estrenó Se nos ha ido de las manos, un formato de reportajes periodísticos presentado por el periodista Carles Tamayo. Este joven catalán arrancó en YouTube y ahora ha conseguido dar el salto a la televisión.

Su primer reportaje en TVE recibió muchas críticas positivas que elogiaban su atrevimiento para abordar el principal problema para los españoles: la vivienda. A sus 31 años, Tamayo se hizo pasar por un inversor tras crear una empresa real.

De esta forma, consiguió destapar lo que hay detrás de algunos fondos de inversión, que priorizan los beneficios frente a cualquier otra cosa. Ahora, y tras saborear su éxito, Tamayo se ha pronunciado en su cuenta de X.

Y lo ha hecho para hacerse eco de las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien acudió este martes a un foro organizado por el fondo de inversión BlackRock, uno de los que más beneficios obtiene en España.

"Muchísimas gracias a BlackRock"

El periodista catalán no ha necesitado decir nada tras escuchar el discurso de cierre de la presidente de la Comunidad de Madrid. Simplemente ha compartido sus declaraciones, que hablan por sí solas.

"Muchísimas gracias a BlackRock por elegir Madrid para desarrollar este foro de inversión en el sector inmobiliario", comenzó diciendo Ayuso, quien seguidamente les dijo que este es el mejor momento y el mejor lugar "para hacer algo así".

"Para pensar en sus inversiones y para poner sobre la mesa nuevos ilusiones, proyectos y desafíos", añadió la líder madrileña, quien señaló que más importante que lo que se va a hacer es "lo que no se va a hacer".

"¿Qué no vamos a hacer? No vamos a intervenir la vivienda, ni del alquiler ni de la venta", aseguró Ayuso a los mandatarios de BlackRock, dejando así muy claras las intenciones del gobierno de la Comunidad de Madrid de cara a los próximos años.

La publicación de Tamayo, que únicamente incluye este corte del discurso de Ayuso, supera ya los 4.000 'me gusta'. El catalán no ha necesitado nada más, solo compartir las palabras de Ayuso sobre la vivienda, con las que ha dejado muy claro de qué lado está.