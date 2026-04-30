Le piden a Ana Rosa Quintana que diga dos cosas buenas de Pedro Sánchez: ella se sincera y lo define con estos dos adjetivos

La relación entre la periodista y presentadora de Telecinco Ana Rosa Quintana y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no parece la mejor. La tensión y las críticas de la comunicadora hacia el jefe del Ejecutivo y su gestión son constantes.

Precisamente, en el estreno de la nueva temporada de 100% Únicos, Quintana ha sido una de las invitadas y ha tenido que hablar de Sánchez, después de Raúl Jordán, un joven madrileño de 23 años, le pidiera que dijera dos cosas buenas del líder del PSOE.

"Yo he sido amiga de Pedro Sánchez, he tenido muy buena relación con él. Pero Pedro Sánchez yo creo que tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito haber llegado donde ha llegado", ha comenzado diciendo.

Quintana, entonces, lo ha definido como "muy perseverante y muy decidido" y ha asegurado que ella cree que "esas virtudes le han hecho llegar a donde está". Sin embargo, ha rematado diciendo que "lo importante es que llegas para un servicio público, no para quedarte".

Así habla de su ideología

La periodista e históricamente conocida como la reina de las mañanas en televisión también ha sido preguntada por su ideología política. "Tú antes tenías una mentalidad más obrera, más de izquierdas, y ahora de repente has cambiado y tienes una mentalidad muy de derechas. ¿Qué dirías que es lo que te ha cambiado?", le ha preguntado Violeta Díaz, una madrileña de 23 años.

"No, no, no. Yo he votado muchas más veces al Partido Socialista que a ningún otro partido. Lo que pasa es que creo que en este momento el gobierno no lo está haciendo bien y yo como periodista creo que nuestra obligación es hacer un control al gobierno", ha respondido ella.

Además, Quintana ha asegurado que "también se lo hice al de Rajoy, que estaba muy enfadado conmigo". "Cada vez que un gobierno se enfada conmigo, estoy convencida de que lo estoy haciendo bien", ha concluido.