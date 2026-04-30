El motivo por el que debes guardar una copia de la declaración de la renta y cómo conseguirla

Miles de contribuyentes ya han presentado la declaración de la renta. Aunque la fecha límite es el 30 de junio, muchos prefieren hacerlo cuanto antes para para recibir pronto la devolución de la Agencia Tributaria.

A estas alturas es posible que ya controles las deducciones a las que tienes derecho y que te ayudarán a ahorrar dinero, así como otras dudas recurrentes, por ejemplo, si estás obligado o no a presentar la declaración de la renta.

Pero hay otros detalles que algunas personas pasan por alto y que son igualmente esenciales. Uno de ellos es el de guardar una copia de la renta ya presentada.

Es posible que, al presentar la renta, te hayas desentendido del trámite. Ya sólo te quedaba recibir la devolución o pagar a Hacienda para ajustar cuentas con ellos.

Sin embargo, esto puede ser un error: cuando hayas presentado la renta no debes olvidarte de ella, pues sigue siendo un documento que te puede servir en otros momentos del año o incluso a varios años vista. Aquí es donde entra en juego conseguir una copia de la renta.

Por qué es importante que guardes una copia de la renta

El principal motivo por el que debes conservar una copia de la renta tiene que ver con las revisiones de Hacienda.

La Agencia Tributaria puede examinar tu declaración hasta 4 años después de haberla presentado. Si tienes el PDF a mano puedes comprobar los datos declarados, responder a requerimientos y presentar alegaciones o rectificaciones, en caso de que Hacienda te las pida.

Pero además hay otros motivos:

Trámites financieros: te va a servir para solicitar hipotecas o préstamos, y también para justificar tus ingresos si eres autónomo.

te va a servir para solicitar hipotecas o préstamos, y también para justificar tus ingresos si eres autónomo. Corregir errores: si te has equivocado en algún dato o apartado de la renta, necesitas la copia en PDF para presentar una rectificación o una complementaria.

si te has equivocado en algún dato o apartado de la renta, necesitas la copia en PDF para presentar una rectificación o una complementaria. Historial personal: puede ser útil para comparar con la siguiente renta que vayas a hacer, y así no olvidar deducciones o que sea más fácil completarla.

Mínimo tienes que conservarla durante cuatro años, que es el período en el que la Agencia Tributaria te puede pedir que justifiques o rectifiques algún detalle de la renta, aunque lo más aconsejable es hacerlo durante cinco o seis años.

Cómo conseguir una copia de la declaración de la renta

Ya sabes por qué resulta tan importante tener una copia de la renta, y ahora llega la parte en la que debes intervenir tú: cómo conseguir la copia en PDF.

Lo puedes hacer en la sede electrónica de Hacienda siguiendo una serie de pasos muy sencillos: sólo tienes que entrar en la opción de Consulta de declaraciones presentadas e identificarte con DNI electrónico, certificado digital o Cl@ve.

En cuanto hayas accedido encontrarás las casillas NIF obligado y Modelo (modelo 100) ya rellenas. También tendrás la casilla Ejercicio con la última renta presentada. En este apartado tienes que pinchar en Obtención de Justificante para tener la copia de la renta en formato PDF.