Trump se burla de las orejas del jefe de la NASA en plena recepción en el Despacho Oval

El director de la NASA, Jared Isaacman, durante una recepción con los astronautas de la Artemis II en el Despacho Oval, escuchado a Donald Trump.

"¿Has oído esa pregunta con esas preciosas orejas que tienes?". Podría tratarse de una frase más, sin mayor importancia, pero la pronunció el presidente de EEUU, Donald Trump. Podría incluso tratarse de una forma cariñosa de referirse a algún aliado o invitado, pero la pronunció un Donald Trump que buscaba dejar un chascarrillo en otra de sus recepciones en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Se trata de la burla o broma que hizo a costa del director de la NASA, Jared Isaacman.

En plena recepción de los astronautas de la misión Artemis II, que recientemente vienen de batir distintos récords tras haber orbitado la Luna, Trump planteó esa pregunta a Isaacman, para luego dirigirse a los presentes y añadir que "tiene un gran oído, tiene superoído". Lo dijo delante del jefe de la agencia aeroespacial, pero también delante de los cuatro astronautas: Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen.

El comentario burlesco se ha hecho viral en la red y llegaba con cierto componente inesperado, al haber estado ensalzando la figura del director de la NASA. "Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país. Y, repito, nunca había visto nada parecido. Todos mis conocidos querían ver el lanzamiento y, especialmente, querían ver un aterrizaje exitoso. Y, Jared [Isaacman], quiero felicitarte por haberlo logrado. NASA, hiciste una gran elección", había arengado tan solo unos momentos antes de la apreciación sobre las orejas de Isaacman.

Jared Isaacman, responsable de la agencia aeroespacial estadounidense, la NASA, en una imagen de archivo. REUTERS/Elizabeth Frantz

Isaacman responde: "Todos tenemos nuestros superpoderes"

Lo cierto es que, aunque no tuvo lugar durante el momento en sí, Jared Isaacman ha terminando pronunciándose sobre el comentario de Trump. Ha tenido lugar más tarde y en las redes sociales, concretamente en X —antes Twitter—. El máximo responsable y administrador de la NASA ha contestado a una publicación de un corresponsal político de The Washington Post, en la que había relatado lo ocurrido en el Despacho Oval.

"No puedo creer que esto haya pasado: Trump recibió una pregunta de la NASA y remitió la pregunta al administrador de la NASA, Jared Isaacman, diciendo: "El mejor hombre para responderle es el que está sentado aquí mismo. ¿Has oído la pregunta con esas hermosas orejas que tienes...? Tiene un oído súper desarrollado", relató el periodista John Hudson.

"Todos tenemos superpoderes. Los míos simplemente son más fáciles de detectar que los de los demás", contestó el propio Isaacman al mensaje de Hudson, haciendo gala de un gran sentido del humor.

Despedida y cierre de Trump: "Yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo [orbitar la Luna]"

Cabe destacar que no ha sido el único chascarrillo que ha intentado Trump —el mismo que le ofreció un perfume al presidente sirio bromeando con que no podría quitarse a muchas mujeres de encima, para preguntarle acto seguido cuántas puede tener— en la recepción.

Cuando hablaba de lo duro que es ser astronauta y la preparación que se requiere, deslizó que "yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo; físicamente estoy muy bien. Bueno, tal vez un pequeño problema. ¿Se le permite a un presidente viajar en una de estas misiones?".