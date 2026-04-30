Así puedes elegir El HuffPost como tu fuente preferida en Google y leer todas nuestras noticias

Elige El HuffPost como fuente en Google para apostar por el rigor informativo

Google ha lanzado una nueva funcionalidad: Fuentes preferidas. Sirve para personalizar tu experiencia de búsqueda y que veas más contenido de tus sitios favoritos, incluyendo los medios de comunicación.

Puedes escoger El HuffPost como tu fuente preferida y así leer primero todas nuestras noticias. Los medios que elijas como preferidos aparecerán con mayor frecuencia en Noticias destacadas y otras secciones de Google.

Para hacerlo sólo tienes que seguir unos pasos muy sencillos. No tardarás más que unos segundos.

Cómo elegir El HuffPost como fuente preferida en Google

Accediendo a este enlace entrarás en las preferencias de fuentes de Google. Ya aparecerá El HuffPost como seleccionado, tal y como ves en la imagen:

El HuffPost en las fuentes preferidas de Google

Una vez seleccionado, las noticias de El HuffPost saldrán más a menudo en tus búsquedas de Google. Así no te perderás los artículos y reportajes más importantes.

También puedes seleccionar tus fuentes favoritas en el propio navegador de Google. Cuando busques sobre un tema concreto, dirígete al recuadro de Noticias destacadas y pulsa en la estrella que aparece arriba. Tienes la opción de escoger varios medios de comunicación.

Por qué deberías seguir El HuffPost

El HuffPost nació en Estados Unidos en 2005 y no tardó en convertirse en uno de los referentes de la prensa digital. Llegamos a España en 2012, y desde entonces nos guiamos por los valores del rigor informativo y la pluralidad, utilizando un tono cercano con el que el lector puede sentirse identificado.

En El HuffPost encontrarás la actualidad política nacional e internacional, también los asuntos más importantes del mundo de la cultura y las últimas noticias virales. Nuestra prioridad es el periodismo alejado del ruido, sin renunciar al entretenimiento, así que eligiéndonos en las Fuentes preferidas de Google tendrás la información al alcance de un clic.

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