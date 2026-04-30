Los 'noes' de PP, Vox y Junts a la prórroga de los alquileres tienen consecuencias: comienzan a llegar los 'noes' de los caseros

El martes, cuando PP, Vox y Junts (el PNV se abstuvo) tumbaron el decreto que prorrogaba los contratos de alquiler durante dos años, un miedo volvió a traspasar los muros de las viviendas que habían solicitado el aplazamiento a tiempo, mientras la norma estaba en vigor. Temían que los votos de la derecha parlamentaria ofrecieran una ventana de oportunidad a sus caseros para negarse a aplicar la moratoria. El recelo no era infundado. Algunos han comenzado a recibir ya el 'no' a su solicitud.

"Siguiendo las indicaciones del propietario de la vivienda, le requerimos que, en la fecha indicada, la vivienda quede libre, vacía y a disposición del propietario, al no haber sido aceptadas por ustedes las condiciones de un nuevo contrato de arrendamiento y no haber prosperado la aplicación del decreto que permitía acogerse a la prórroga". Esto es lo que una conocida agencia de intermediación entre caseros e inquilinos ha escrito este miércoles, un día después de votar el Congreso, a uno de los arrendatarios que había solicitado la prolongación de su contrato, según un correo electrónico al que ha tenido acceso El HuffPost. Piden que el piso quede vacante en mayo, cuando terminaba el contrato. "En una fecha cercana, nos pondremos en contacto para coordinar la firma del contrato de resolución y revisión de la vivienda", avisa además la agencia en el correo.

Este correo es tan solo un ejemplo de algo que no era difícil prever. Según cuenta Víctor Palomo, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), estaban preparados para que a partir del día 28 de abril "llegara un aluvión de correos electrónicos y contestaciones de inmobiliarias, abogados de los caseros o directamente de los caseros denegando la prórroga". "Hasta entonces no tenían ningún argumento legal y sabíamos que ahora se agarrarían a la idea de que, al derogarse, el decreto aplicaría solo a los contratos que finalizaban antes de la caída del Real Decreto", dice.

Sin embargo, explica Palomo, "no está siendo tal aluvión", en parte gracias a que "juristas de referencia en el mundo inmobiliario, como Sergio Nasarre, están diciendo también que la prórroga es válida para quien la haya solicitado, aunque el contrato termine más tarde". "Está habiendo un consenso en el mundo jurídico", celebra el abogado, si bien advierte de que sí esperan que "las inmobiliarias que se caracterizan por ser mucho más agresivas intenten amedrentar a los inquilinos para tratar de echarlos". "Lo van a intentar, pero no hay que caer, la ley está con los inquilinos", reitera.

Como comenta Palomo, el catedrático de Derecho Civil en Sergio Nasarre comentó en una entrevista en la Cadena COPE que el Real Decreto que prorrogaba los alquileres ha logrado "hackear la Constitución". "Han encontrado un agujero por el cual haciendo una norma que en principio era provisional, puede producir efectos durante dos años. La no convalidación tiene efecto ex nunc, desde el día siguiente a la votación, pero no tiene efecto ex tunt; el decreto ha estado en vigor y durante ese mes ha sido válido. Lo que se ha hecho durante ese mes es, según el Código Civil, perfectamente válido", aclaró.

Según el experto en derecho civil de la Universidad Rovira i Virgili, por tanto, si un arrendatario ha solicitado la prórroga durante el mes en el que la norma ha estado en vigor, tiene asegurados esos dos años. "El arrendador no puede negarse y que conteste o no es irrelevante, porque esto es a criterio del arrendatario", explicó el conocido jurista.

Es lo mismo que defiende Palomo desde la cooperativa CAES. Hay quien puede quejarse de que esto "traerá mucha litigiosidad, o que es polémico, pero eso y nada es lo mismo". "Ha habido una norma válida y ha establecido efectos jurídicos", insiste el abogado. Palomo pide tranquilidad a los inquilinos a los que le pueda llegar una negativa de su casero. "A todo el que le llegue una contestación debe responder claramente que no es así, que la prórroga es válida. Que, si quieren, le demanden, pero la ley está con el inquilino. Quien desobedece la ley es el casero", si se niega, señala.

Esta misma línea es la que defiende el Gobierno. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la persona que se ha echado a la espalda la defensa de la ley en el Ejecutivo, lo ha repetido en diferentes ocasiones. Por mucho que PP, Vox y Junts votaran en contra, la prórroga es válida para quien la solicitara a tiempo.

Consultados por este medio, desde el Ministerio de Consumo afirman que, "de acuerdo con el artículo 86.2 de la Constitución Española", la no convalidación de la norma supone su derogación, "pero no su nulidad". "Es decir, se mantienen los efectos jurídicos y derechos que se hubiesen adquirido durante el periodo en el que la norma ha estado vigente", dicen. E insisten: "Las personas inquilinas que ejercieron el derecho a prórroga o de actualización de rentas durante el plazo de vigencia del Real Decreto deben poder disfrutar de los derechos previstos en el texto". La caída del decreto, por tanto, solo afecta a aquellas personas inquilinas "que no hubieran solicitado de manera formal la prórroga extraordinaria", que no podrán "acogerse a ese derecho tras su derogación".

Por su parte, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ofreció "el teléfono 047 para asistir en dudas y asesorar" en caso de que las solicitudes de prórroga sean judicializadas. A estas declaraciones, el Sindicato de Inquilinas de Madrid ha contestado que lo "mejor" es escribirles para ver "cómo se puede ganar". "¿Llamar al 047 para que nos digan que tu casero puede hacer contigo lo que quieran?", ironizan para reivindicar también que "es el momento de desobedecer las injusticias que hacen los caseros".