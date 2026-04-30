El número de mujeres víctimas de violencia de género disminuye en 2025, aunque sigue siendo mayor que hace cuatro años

El número de mujeres víctimas de violencia de género ha disminuido un 3,8% en 2025 respecto al año anterior, si bien las cifras superan todavía a las registradas en 2021 o 2022. El año pasado, y según los datos que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística (INE), se registraron 33.373 mujeres víctimas de violencia de género (correspondientes a asuntos en los que se habían dictado medidas judiciales).

Casi la mitad de las mujeres víctimas de violencia de género, el 45,5%, tenían entre 30 y 40 años, la misma franja de edad que tenían la mayor parte de hombres denunciados. Aunque esta cifra también descendió un 3,8%, no deja de resultar alarmante: 33.228 hombres fueron denunciados por violencia de género, menos que en 2024, pero también más que en 2021 o 2022, cuando se denunciaron a 33.209 hombres.

Aumentan las víctimas menores de edad

Pese a descender (tampoco demasiado) el número de mujeres víctimas de violencia de género, la investigación del INE revela que lo que sí ha aumentado es el número de menores de edad víctimas también de la misma violencia. En 2025 se registraron 1.935 menores (hijos, en guarda o custodia o que conviven) víctimas de violencia de género, de nuevo en asuntos que en los que se dictaron medidas cautelares o de protección.

La cifra es superior a la que se registró en 2024, cuando se anotaron 1.758 víctimas, un 10% menos que el año pasado. En los hijos no existe tanta diferencia entre mujeres y hombres. De los 1.935 menores víctimas de violencia de género, 980 eran hombres y 955, mujeres, en su mayoría hijos o hijas del agresor y la mujer agredida.

Solo cinco comunidades por debajo de la media

Solo cinco comunidades autónomas están por debajo de la media en cuanto al registro de mujeres víctimas de violencia de género. Son Navarra (1,2%), Galicia (1%), Madrid (0,9%), País Vasco (0,7%) y Cataluña (0,7%). No se refiere a números totales sino a la tasa por 1.000 mujeres de catorce y más años.

En este caso, el peor porcentaje se sitúa en las dos ciudades autónomas de Melilla (4,8%) y Ceuta (2,6%). Mientras la media nacional está en el 1,5%, en el 2% o por encima se encuentran la mayor parte del resto de comunidades: Andalucía, Canarias, Castilla La-Mancha, Extremadura, Illes Balears, Cantabria, Murcia y La Rioja.

Pareja o ya no, al agresor no le importa

Respecto a las relaciones de las mujeres víctimas de violencia de género con los hombres denunciados, las cifras demuestran que las agresiones se producen tanto cuando existe una relación actual de pareja como cuando ya no. En este caso, llama la atención que las agresiones hacia exnovias (8.361) ha aumentado un 7% con relación al año anterior; de igual modo, han aumentado un 4,1% las agresiones a excónyuges.

Menos medidas cautelares

Es conveniente señalar que el informe de la INE se refiere solamente a las mujeres y menores de edad víctimas de violencia de género en los casos en los que hayan existido medidas cautelares o de protección dictadas e inscritas en el Registro. A este respecto, al número de medidas cautelares registradas descendió un 4,4% en 2025 con relación a 2024, si bien el dato sigue cerca de las 100.000. De estas, la mayor parte, el 73,3%, fueron medidas de carácter penal y el resto, 26,7%, de carácter civil.

Violencia doméstica

Además de recoger información sobre violencia de género, el estudio del INE agrupa también datos respecto a la violencia doméstica, una en la que la mayor parte de las víctimas también son mujeres y los agresores, hombres.

Al contrario de lo que ha ocurrido con la violencia de género, según los datos del Instituto la violencia doméstica ha aumentado en 2025, habiéndose registrado 9.513 víctimas con orden de protección o medidas cautelares, un 7,4% más que en 2024. De ellas, el 60,9% fueron mujeres y el 39,1% restante, hombres. De igual modo, de las 18.620 medidas cautelares dictadas, el 72,5% recayó sobre los hombres y el 27,5% sobre las mujeres.

41.000 hombres condenados

En 2025, casi 41.000 hombres fueron condenados con sentencias firmes por violencia de género, lo que supone casi un 5% más que en 2024. La mayoría de ellos fueron condenados a menos de un año, casi 30.000. En lo que respecta a la violencia doméstica, de nuevo los hombres destacan en el número de condenas. De las casi 11.000 personas condenadas por esta causa, 7.000 fueron hombres, un 14,5% más que en 2024.

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.