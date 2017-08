El Govern asegura que se compartió toda la información entre Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional

El conseller de Presidència y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha asegurado que, desde el momento en el que se comprobó que uno de los heridos en la explosión de la vivienda de Alcanar (Tarragona) había alquilado una de las furgonetas relacionadas con el atentado de Barcelona, se compartió toda la información entre cuerpos de seguridad, en una reunión en la que estaban presentes los Mossos d'Esquadra, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Así lo ha garantizado en declaraciones a RNE, en referencia al comunicado conjunto emitido por los principales sindicatos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el que consideran que se les mantuvo apartados de las investigaciones. El conseller ha rechazado que hubiera ninguna instrucción política, repite que se compartió toda la información y recuerda que la clase política se comprometió a no interferir en un proceso en el que la actuación de la policía autonómica ha sido, dice, "brillante". "Aquí el único acuerdo político que hubo es 'que lo lideren (el operativo) los que saben (...)' y nosotros ayudaremos en lo que se nos pida", ha relatado Turull.

"No entiendo por qué este intento de sacar punta de donde no hay. Nosotros hemos puesto en valor la colaboración de todos los cuerpos, lo hemos hecho desde el minuto cero y lo hacemos ahora, y sí, es verdad, hay que ver la evidencia de que el trabajo que han hecho los Mossos desde todos los puntos de vista ha sido excelente y ya está, pero no lo han hecho ellos solos, han contado con la colaboración y se ha dicho desde el primer minuto", ha dicho.

Por su parte, el conseller de Interior, Joaquim Forn, ha lanzado el balón fuera de la cancha y ha dicho que quien debe responder a estos sindicatos críticos con la gestión es el Gobierno. "Nosotros hemos ejercido nuestras competencias", ha mantenido en una entrevista en Betevé, y ha remarcado que es una "evidencia" que el Govern "ha actuado como un Estado" en esta crisis.

CONDECORACIONES

En cuanto a la condecoración que otorgará el Parlament a los Mossos d'Esquadra -y que no se hará extensible ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional-, Jordi Turull ha aseverado en su entrevista que "parece que sabe mal" la actuación "tan brillante" de los Mossos y que hayan desarticulado la célula terrorista en cinco días. "Una medalla se da cuando alguien sobresale respecto a la actuación normal", ha añadido.

Por otra parte, el portavoz del Ejecutivo ha defendido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de las críticas recibidas por no haber instalado bolardos en la Rambla. Según él, ponerlos significaría "bloquear la ciudad" porque circulan camiones de carga y descarga o servicios de emergencia. "La decisión técnica que se tomó de forma compartida fue esa", ha asumido.

Forn, por su parte, pidió en sus declaraciones "reflexión" sobre esta posibilidad, para estudiar "si es realmente eficaz".