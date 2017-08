Este profesor triunfa con su genial ideal para que sus alumnos no se pongan nerviosos en los exámenes

Uno de los momentos más temidos por todo estudiante es ese en el que entrega un examen al profesor y éste, sin otra cosa que hacer en ese momento, empieza a corregirlo. El alumno acaba de pasar el mal trago de la prueba y se enfrenta a otro peor: ver las caras que el maestro pone mientras corrige su examen. Y hay profesores muy muy muy expresivos.

Para evitarles el trance a sus alumnos, este profesor malasio ha encontrado una solución literalmente heroica: ponerse una máscara de Iron Man.

My lecturer wears mask to hide his expression so students wouldn't get nervous when hes giving marks 😅😎 pic.twitter.com/rvB1Ml5eZz