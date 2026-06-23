Trump amenaza con "diez años de cárcel" a cualquiera que dañe el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, invadido por las algas y con la pintura desconchada tras gastarse 14 millones

El culebrón del estanque reflectante del Monumento a Lincoln continúa. Apenas unas semanas después de realizarse unos trabajos de rehabilitación que han costado más de 14 millones de dólares (unos 12,25 millones de euros, al cambio actual), el agua está teñida de verde debido a que las algas han invadido la lámina de agua.

Además, la pintura se está desprendiendo, un problema que está haciendo que el material acabe flotando. Más allá de esas incidencias, la renovación del estanque del Monumento a Lincoln estuvo envuelta en polémica desde el principio, ya que el Gobierno de EEUU decidió adjudicar el contrato a una empresa elegida a dedo, sin seguir el cauce estándar en esta clase de contrataciones.

El objetivo del presidente de EEUU, Donald Trump, era que la lámina de agua mostrara el "American Flag Blue" (color azul de la bandera estadounidense) para conmemorar el 250 aniversario de la nación. Pero las algas y la defectuosa pintura han hecho que el estanque se muestre de una forma totalmente diferente a la que el mandatario pretendía.

Este lunes, Trump ha publicado un mensaje en su red social, Truth Social, en el que ha amenazado con penas de diez años de cárcel a quienes dañen el estanque reflectante del Monumento a Lincoln. "De todas las numerosas estatuas y fuentes que hemos reconstruido, renovado, limpiado y reparado, es la única que ha sufrido actos de vandalismo", ha afirmado el presidente estadounidense.

"Tendremos que vaciar el agua", ha reconocido Trump

En ese sentido, el mandatario norteamericano ha subrayado lo siguiente: "Recordad que la destrucción, o incluso el intento de destrucción, de estas obras se castiga con diez años de cárcel. ¡Y se aplicará con todo el rigor de la ley!".

Respecto a la pintura desconchada, Donald Trump ha asegurado que el estanque "pronto recuperará su buen estado. Tendremos que vaciar el agua para reparar (…) dos pequeñas zonas".