La abandonó fingiendo su muerte y, 10 años más tarde, ella se convirtió en su jefa

"Dejé a mi novia fingiendo que estaba muerto y ahora ella va a ser mi nueva jefa". No, no es el título de la enésima comedia romántica, sino de una historia real publicada en el blog Ask a reader este 22 de agosto y retomada por la web estadounidense BuzzFeed.

El autor del texto, cuya identidad se desconoce, se presenta como un expatriado que ha viajado mucho a lo largo de su juventud. "Hace más de diez años, cuando era joven, tuve una relación con una mujer, Sylvia, en el país donde vivíamos. Sylvia quería que nos fuéramos a vivir juntos, pero yo no estaba preparado para mudarme tan joven". Aun así, la relación duró tres años, dos de ellos bajo el mismo techo.

Hasta el día en el que el joven decide poner fin a la historia. Para evitar una escena de ruptura dramática con Sylvia, a quien describe como "bastante emotiva y obsesionada con la relación", el joven decidió desaparecer, sin dar explicaciones.

"Durante las vacaciones de Navidad, cuando ella estaba en casa con su familia, me mudé y cambié de país. Aproveché que había encontrado trabajo en otro país y no se lo dije".

Los años pasaron, el joven creció y se hizo profesor de matemáticas. Como cuenta él mismo, tuvo otras relaciones y su aventura con Sylvia quedó en "una historia olvidada". Hasta el día en el que el director de la escuela donde enseñaba dimitió y se anunció el nombre de su sustituto. Mejor dicho, de su sustituta.

"Leí la biografía de la nueva directora y la busqué en Google, y flipé al ver que se trataba de Sylvia", cuenta el joven, que asegura no haber mantenido ningún tipo de contacto con ella desde entonces. "No soy muy fan de las redes sociales y no tenía ni idea de qué había sido de ella tras esa situación delicada de hace unos años".

Ahora lo sabe. Y la situación es de lo más bochornosa. "No tengo ni idea de qué hacer ni de cómo gestionar esta historia. No sólo me parece incómodo, sino que además tendría que dar explicaciones a mi ex", se lamenta, antes de preguntar consejos a los internautas.

"¿Alguna idea para ayudarme a manejar esta situación y sobre lo que nunca debería hacer?", lanza. Y añade: "Entiendo que nada de esto habría ocurrido si no me hubiera ido de un día para otro, pero ahora no puedo hacer nada. He visto muchos comentarios de lectores que juzgan a la gente como yo por su 'mal comportamiento', pero estoy buscando comentarios constructivos sobre cómo gestionar la situación".

Aunque no se sabe si logrará encontrar solución... Alison Green, que lleva el blog Ask a management y comparte las historias que les llegan, no tiene pelos en la lengua: "No sé si podrás reparar esto. Tu mejor oportunidad para esperar un final amistoso es que contactes con Sylvia antes de que llegue para anunciarle que trabajas ahí, para que no se desestabilice en su primer día. Reconoce que has cometido un terrible error al desaparecer, dile que lo lamentas de verdad y que te das cuenta de que ni tú ni ella os encontráis ahora en una situación agradable. Pregúntale si prefiere que habléis sobre lo que tú puedes hacer".

Sin embargo, advierte la bloguera, "sé consciente de que tus excusas pueden sonar vacías e interesadas a día de hoy, ya que has tenido diez años para hacerlo y sólo lo haces ahora, cuando ella está en posición de poder con respecto a ti". Sin duda, una situación lejos de ser envidiable.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Francia y ha sido traducido del francés por Marina Velasco Serrano