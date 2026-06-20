Óscar Puente se fija en este detalle del juez Peinado y reacciona de inmediato

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en una reciente sesión de control al Gobierno en el Senado

Óscar Puente ha reaccionado de inmediato a la decisión del juez Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez. El ministro de Transporte se ha fijado en un detalle del auto del magistrado en el que justifica su decisión porque los agentes de la esposa del presidente del Gobierno podrían ayudarla a fugarse de España.

El abogado de Begoña Gómez alegó que no hay riesgo alguno de fuga porque ella se desplaza siempre con miembros de las fuerzas de seguridad. Así despacha Peinado el argumento: los policías pueden ayudarla a huir.

"Un auto en el que se llega a afirmar que ¡¡PUEDE SER LA PROPIA POLICÍA QUE CUSTODIA A BEGOÑA GÓMEZ LA QUE LE AYUDE A FUGARSE!! Y esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ", ha recalcado el ministro de transporte en una publicación en su perfil de X (antes Twitter).

Puente ha querido poner "dos cosas de manifiesto": "La instrucción, de principio a fin, pone dos cosas de manifiesto: 1. Una obsesión enfermiza por parte de Peinado por llevarse por delante a la mujer del Presidente del Gobierno, como sea; 2. Unas enormes carencias técnicas. ¡Qué no habrá hecho este Sr. a lo largo de su carrera!".

El veredicto

El juez Juan Carlos Peinado ha enviado este sábado a juicio a Begoña Gómez y ha fijado como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohíbe salir del territorio nacional y estipula una comparecencia quincenal en el juzgado.

En concreto, Peinado envía a un juicio con jurado a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos.

Además, también envía a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

La decisión de Peinado sobre Gómez se ha hecho esperar más de lo previsto, ya que la ley estipula un plazo de tres días desde la vista del pasado lunes. Además, Peinado abrió ayer una pieza separada dentro de la causa contra Gómez por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea con relación a Barrabés.

Reacción desde La Moncloa

Según fuentes de Moncloa, estas palabras del juez Peinado acusando a la Policía Nacional y diciendo que los agentes podrían colaborar en una supuesta fuga son "otro ejemplo del despropósito" en el que ha caído este magistrado.

Por último, las fuentes del Gobierno consultadas por Efe han recordado que el juez Calama, que instruye la causa de Plus Ultra, consideró injustificado e innecesario imponer al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero medidas restrictivas como la retirada del pasaporte o comparecencias en el juzgado por tratarse de una persona "de pública notoriedad".

Calama descartó medidas cautelares contra Rodríguez Zapatero porque "su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad".