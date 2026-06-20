El juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez, le retira el pasaporte y le prohíbe salir del país

Begoña Gómez, a juicio y sin pasaporte. El juez Juan Carlos Peinado ha decidido este sábado enviar a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a juicio, imponiéndole algunas medidas cautelares como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de acudir a comparecer cada quince días al juzgado.

Junto a la mujer del líder socialista, también tendrán que enfrentarse a juicio oral la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, aunque en este último caso no se le han impuesto medidas cautelares. A los tres se les acusa de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Además, Begoña y su asesora también deberán responder a las acusaciones de apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

La justificación de Peinado y las acusaciones a Begoña Gómez

La decisión ha sido compartida en un auto de 84 páginas difundido este sábado, después de que tuviese lugar el pasado lunes la audiencia preliminar en la que las acusaciones populares lideradas por la asociación Hazte Oír solicitaron medidas cautelares por "riesgo de fuga". Todas estas instrucciones permanecerán "durante el tiempo que dure la tramitación de esta causa y hasta que sea dictada una resolución firme".

En el auto, Peinado sostiene que existen indicios de que determinadas decisiones públicas pudieron favorecer proyectos vinculados a la actividad académica de Gómez, algo que, según la resolución, habría estado relacionado con su condición de esposa del presidente del Gobierno.

"Los hechos indiciariamente atribuidos a Begoña Gómez pudieron suponer que, desde la llegada de su esposo primero a la secretaría general del PSOE y, sobre todo, a la Presidencia del Gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional", afirma el instructor.

Respecto al riesgo de fuga, el juez considera que no puede descartarse esa posibilidad, pues señala que, aunque Gómez cuenta actualmente con protección de las fuerzas de seguridad debido a su situación familiar, esa circunstancia podría cambiar en el futuro. También afirma que, en una hipótesis de fuga, algunos agentes podrían llegar a colaborar en facilitarla, ya fuera por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de superiores.

"Especialmente trascendente es que la condición de actual presidente del Gobierno, de su esposo, es algo efímero, y por tanto transitorio, y esa protección o acompañamiento de los agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado desaparecería, lo que facilitaría, aún más, esa hipotética fuga", asegura.

Respecto a su asesora, Cristina Álvarez, el magistrado destaca su estrecha relación profesional con Gómez y considera que tiene una capacidad similar para eludir la acción de la Justicia, motivo por el que, según ha justificado, le ha aplicado las mismas medidas restrictivas.

Primeras palabras del PSOE: "Begoña Gómez es inocente"

Las reacciones no han tardado en llegar. Desde Moncloa han señalado que este movimiento "constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que solo atiende a motivos políticos".

Uno de los primeros en reaccionar ha sido el propio Partido Socialista, que ha defendido la inocencia de Begoña. "Begoña Gómez es inocente. Lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente. Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán", han señalado en un mensaje compartido en 'X' (antes conocido como Twitter).

También se ha pronunciado al respecto el ministro de Transportes Óscar Puente, quien se ha mostrado incrédulo ante lo ocurrido y señalando parte del auto del juez. "Un auto en el que se llega a afirmar que ¡¡PUEDE SER LA PROPIA POLICÍA QUE CUSTODIA A BEGOÑA GÓMEZ LA QUE LE AYUDE A FUGARSE!! Y esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ", ha criticado el socialista.

Desde el PSOE de Madrid, el ministro Óscar López ha criticado la decisión del magistrado, calificándola como "un atropello sin precedentes ". "La fijación, el ensañamiento y la ausencia de garantías, desde el primer momento. Así no se defiende el Estado de derecho, se erosiona. La justicia debe ser igual para todos. No se puede perseguir a una persona inocente por cuestiones políticas", ha denunciado en un mensaje compartido en redes sociales.