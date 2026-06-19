'A la Z', así es la nueva prueba final de 'Pasapalabra' que sustituye a 'El Rosco'

Día histórico para Pasapalabra en Antena 3. Hace apenas un mes, el mundo de la televisión vivía un auténtico terremoto después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia que obligaba a Atresmedia a cesar la emisión de El Rosco, la prueba final e insignia del programa.

Este jueves se vivió el último Rosco de la historia de Pasapalabra en Antena 3. Lo hizo con "zureo" como última palabra respondida, a cargo de Javier, el abogado y tenor que lleva más de 80 programas y que ya se ha ganado un rincón en el corazoncito de los espectadores. Su rival, David, ha sido el único que le ha puesto contra las cuerdas en varias ocasiones y, a pesar del cambio en la prueba final, tienen todas las papeletas de que uno de los dos se acabe llevando el bote.

Este viernes 19 de junio Pasapalabra deja el Rosco atrás y comienza un nuevo ciclo con una nueva prueba final que, hasta que no han pasado las 20:00 horas, no ha sido revelada. Lo único que el programa había dejado caer es que hoy "había llegado el día".

El programa ya ha arrancado con un lavado de cara, estrenando un nuevo cartel de arranque en el que desaparece toda referencia al Rosco.

"Hoy a partir de esta tarde tenemos nueva prueba final, una sorpresa increíble que conoceremos al final", arrancaba pronunciando Roberto Leal al inicio del programa, antes de dar paso a Javier y David, que habían empatado en el último programa, por lo que ninguno debía pasar por la silla azul.

Ha llamado la atención que en la prueba de Pista Musical, el pulsador ya no tenía la forma del Rosco, sino de dos letras, la A y la Z, lo que podía dar pistas antes del final. Además, los contadores de segundos ya no se dibujaban en un círculo, sino en un cuadrado con los bordes redondeados. Todo lo que hiciera referencia al Rosco, fuera.

'A a la Z': así es la nueva prueba final de 'Pasapalabra'

La nueva prueba final se llama "A la Z". Ha arrancado con un nuevo cartel en el que la A y la Z, con una flecha que apuntaba a la A y otra a la Z.

"Os daremos una serie de definiciones que empiezan con una determinada letra del abecedario y tendrán que adivinar de qué palabra se trata, el concursante que más segundos haya acumulado durante las pruebas podrá decidir si empieza por la A y termina por la Z o todo lo contrario", ha explicado Roberto Leal.

El contrario tendrá que hacer justo lo opuesto. Además, los concursantes podrán ver el número de letras que tiene la respuesta correcta y durante toda la prueba, tendrán la oportunidad de pedir una letra como pista para resolver cada palabra, pero hará que se descuenten cinco segundos de su tiempo.

Visualmente, los espectadores ven las letras del abecedario ordenadas en una línea y, como novedad, podrán ver y leer la definición en la pantalla.

La nueva prueba final ha arrancado con David, que había acumulado 167 segundos y ha elegido empezar de la A hasta la Z. Javier, en su caso, comenzaba de la Z hasta la A. A quien mejor se le ha dado el primero ha sido a David, que ha terminado con 22 aciertos. Sin embargo, David ha logrado empatar y no se ha querido arriesgar a caer a la silla azul.

La sentencia que lo cambió todo

El Tribunal Supremo consideró que es una obra protegida por la propiedad intelectual y que la titularidad era y es de la empresa neerlandesa MC&F, por lo que dictaminó no solo que cesara su emisión en Antena 3, sino también que se eliminara la prueba de sus emisiones borrándola de su plataforma, Atresplayer, en la que estaban guardados todos los programas.

Por si fuera poco, tras el fallo judicial, la empresa neerlandesa cerró un acuerdo de explotación del histórico círculo formado por las letras del abecedario con Mediaset, formalizando una 'venganza' después de que le arrebataran el programa en 2019 tras ser demandada por ITV Studios por usar el formato sin un contrato válido. Ahora también tendrán que pagar una multa de 73,2 millones de euros a ITV por los años que emitieron el programa.

Ya no veremos más El Rosco en Pasapalabra. El círculo azul que ha acompañado a millones de personas durante tantos años desaparece... Para volver a Mediaset. Aunque no se conoce todavía el programa que está preparando la cadena, al Rosco le queda mucha tela por cortar... Pero en otra costurería.