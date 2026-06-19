Kiko Matamoros: "No me siento representado por 'mi selección'. Quiero que gane cualquiera que sea el mejor" 

Es imposible hablar de televisión sin que aparezcan en algún momento los programas Crónicas Marcianas o Sálvame, dos de los espacios televisivos más famosos de la historia de España.

Y, dentro de estos programas, es imposible no acordarse de Kiko Matamoros —nuevo rostro de la sección de El HuffPost 'Las 10 del Mundial—, pilar fundamental de esos y de tantos otros formatos que han arrasado en la pequeña pantalla.

Más allá de eso, quizá muchos no sepan que Kiko Matamoros es un gran aficionado al fútbol y un reconocido madridista. Por sus respuestas se nota que ha vivido grandes noches de fútbol acompañado de reconocidas personalidades de dentro del mundo del deporte y de la cultura.

Se nota, también, que el brasileño Pelé es uno de sus jugadores favoritos, que el mundial del 70 celebrado en México le ha marcado profundamente a la hora de construir sus gustos futbolísticos y que no se siente representado por todo lo que hay detrás de la Selección Española.

Kiko Matamoros GTRES

- ¿Cuál es tu primer recuerdo viendo un Mundial?

El mundial del 66 de Inglaterra.

- ¿Qué partido de Mundial te ha marcado más emocionalmente?

La final del mundial del 70. Fue, para mi gusto, la mejor final de un mundial de toda la historia y la mayor demostración de la superioridad de Pelé, que se reivindicó como el más grande demostración todos los tiempos.

- ¿Prefieres ver el fútbol solo o acompañado?

Acompañado de mi mujer.

- ¿Cuál consideras el mejor Mundial de la historia?

México 1970, con diferencia.

- ¿Qué selección crees que ha dejado la huella más grande en los Mundiales?

Brasil, sin ninguna duda. El ciclo de victorias que inició en el 58 hasta el 70 es inigualable. La vergüenza de la permisividad del 66 impidió una victoria que hubiera sido incontestable. Recuerdo la caza a Pelé en un tiempo en el que no había cambios por lesión.

- ¿Qué jugador crees que ha definido una era en la Copa del Mundo?

Pelé, sin duda ninguna. Tres mundiales, que podían haber sido cuatro, seguidos. Solo desde la ignorancia se puede defender otra opción.

- ¿Un gol histórico que siempre te venga a la cabeza?

Por su importancia local el de Iniesta. Por su belleza 100 más. Lo de Pelé en Suecia siendo un niño es sideral.

- ¿Tienes alguna manía rara cuando juega tu selección?

⁠No me siento representado por "mi selección". Es la selección de una federación corrompida y responsable del mayor escándalo de corrupción de la historia del fútbol. Lo mismo me pasa con Argentina y su victoria con Videla y el amaño clasificatorio. Quiero que gane cualquiera que sea el mejor.

- ¿Con quién te gustaría ver un partido de fútbol? ¿Y con quién no?

Con cualquier persona que sea objetiva y sepa de este negocio. Me gustaba mucho hablar de fútbol con el difunto Marquitos, amaba el fútbol, a Alfredo Di Stéfano y era un nostálgico de una época del fútbol irrepetible. No me gustaría con cualquier fanático carente de objetividad y de conocimiento histórico.

- La mayor injusticia que recuerdas en un Mundial.

⁠El 6-0 de Argentina a Perú en el 76. Una auténtica vergüenza reflejo del peso de la corrupción y los intereses políticos en el fútbol