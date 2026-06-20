Rubén Sánchez reacciona con tan solo tres palabras tras la decisión del juez Peinado contra Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la investigación que se sigue por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

La decisión incluye varias medidas cautelares para Gómez: la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar España y la obligación de acudir al juzgado dos veces al mes para firmar ante la Justicia. La decisión del magistrado, la cual ha pillado prácticamente por sorpresa, ha desatado un aluvión de reacciones.

Uno de los primeros en reaccionar ha sido Rubén Sánchez García, secretario general y portavoz de Facua, quien con tan solo dos palabras ha respondido a la decisión del juez Peinado, quien considera que la Policía Nacional podría ayudar a la esposa del presidente a escapar del país, por lo que hay "riesgo de fuga".

"El juez Peinado afirma que agentes de la Policía Nacional podrían ayudar a Begoña Gómez a fugarse de España", ha señalado el activista sevillano, de 52 años, que ha definido la decisión del magistrado con tan solo tres palabras: "Es absolutamente delirante".

Su asesora también cuenta con restricciones

Cristina Álvarez, la asesora de Gómez también tendrá que acatar dichas restricciones. El magistrado tomó esta decisión después de la vista celebrada esta semana en los juzgados madrileños, donde las acusaciones populares solicitaron que se adoptaran estas medidas para garantizar la presencia de las investigadas durante el proceso.

Además de Gómez y Álvarez, el juez también ha decidido enviar a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. En su caso, no se han impuesto medidas cautelares.