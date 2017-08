El nuevo anuncio sobre Netflix que no te tienes que creer

¿Te imaginas tener Netflix gratis durante un año? Todo su catálogo disponible a cero euros. 365 días sin pagar...

Son muchos los que sueñan con esa idea y otros los que se aprovechan. Esta vez esos otros se esconden tras la cuenta @Netflix_Espana y se promocionan regalando "un año de Netflix a los primeros 50.000 que den RT a ese tweet". Lo que quieren es ganar fans porque piden también que den a seguir a su cuenta y lo están consiguiendo. En 15 horas acumulan más de 5.000 retuits y casi 4.000 seguidores en su perfil.

Sin embargo todos esos like no sirven para nadas. Desde Netflix España confirman que la cuenta es totalmente falsa y que la plataforma no está regalando cuentas gratis a través de Twitter.

Regalamos 1 año de Netflix a los primeros 50.000 que den RT a este tweet y nos sigan. En 24/48 horas nos pondremos en contacto por MD. — Netflix ES (@Netflix_Espana) 29 de agosto de 2017

El mensaje ha llegado a manos del community manager de la policía que también ha advertido que la información es falsa y recuerda uno de los principios básicos del usuario de internet: "¡OJO! Facilita tus datos solamente a cuentas oficiales... ¡Ésta no lo es!"

¿Un año de #Netflix sin gastarte plata💰 (ni plomo)?

¡OJO! Facilita tus datos solamente a cuentas oficiales... ¡Ésta no lo es! pic.twitter.com/Cy8PQF3XJf — Policía Nacional (@policia) 30 de agosto de 2017