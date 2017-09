"Texas will survive": Gloria Gaynor canta para las víctimas del huracán Harvey

La cantante Gloria Gaynor ha querido rendir su propio homenaje a las víctimas del huracán Harvey y ha hecho lo que mejor se le da para ayudar: cantar. Así, Gaynor ha hecho otra versión de su famosa canción I will survive para los habitantes de Texas llamada Texas will survive.

De esta manera, Gaynor trata de conseguir fondos para las ayudas a este desastre y muestra su cariño y su apoyo a Texas, cuyas calles se encuentran bajo el agua.

El huracán Harvey ha comenzado a debilitarse a su paso por Luisiana, pero se ha saldado ya con, al menos, 44 muertos en el estado de Texas. El fenómeno ha dejado tras de sí graves inundaciones, una veintena de desaparecidos y más de 32.000 desplazados.

Por eso Gaynor ha publicado su nueva versión de la canción en su cuenta de Instagram pidiendo a la gente que envíe los mensajes de texto para donar dinero y ayudar a las víctimas con otra versión de su mítica canción.

We Will Survive Texas, please text 90999 to donate $10. God Bless You! #HelpforHouston 💪❤️ Una publicación compartida de G L O R I A G A Y N O R (@gloria.gaynor) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 6:23 PDT

La canción sería la siguiente:

At first we were afraid, we were petrified

Kept thinking Texas couldn't live in flood waters this high

We know you spent plenty of time preparing for this hurricane

Who could have known that it would come with so much devastating rain

But we will strive

And you'll survive

With all our love and help and praise we will stand strongly by your side

We are your neighbors, tried and true

And we'll do all we can for you

And you'll survive

You will survive

You will survive

Y esta es su traducción al español:

Al principio teníamos miedo,

estábamos petrificados.

Seguíamos pensando que Texas no podría vivir con el agua de las inundaciones tan alta.

Sabemos que ustedes pasaron mucho tiempo preparándose para este huracán

Quién podría saber que llegaría con una lluvia tan devsatadora

Pero vamos a luchar

Y tu sobrevivirás

Con todo nuestro amor y ayuda y alabanzas vamos a estar fuertemente a su lado.

Somos sus vecinos, está comprobado.

Y haremos todo lo que podamos para ustedes.

Y ustedes sobrevivirán.

