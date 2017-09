"Que le f*****": el enfado más sonado de 'First Dates'

Los participantes de First Dates (Cuatro) son conscientes de que al final de la noche pueden recibir calabazas de su cita. Otra cuestión es cómo reaccionen ante ellas, como se pudo ver en la cita entre Iván y Jesús emitida este viernes.

La conversación entre ellos no fue mal, pero Jesús se dio cuenta de que su compañero era "demasiado inseguro". "Siempre pienso que no voy a gustar a la gente. Me estoy sintiendo hasta ridículo en esta cita", reconoció Iván.

"Dime la verdad, ¿soy tu tipo o no?", quiso saber este último durante la cena por el "miedo" que le daba el momento de la decisión final de repetir cita o no. "Sí que puedes llegar a ser mi tipo", respondió Jesús.

Cuando llegó la hora de confesar si les gustaría volver a verse, Iván aseguró que quería una segunda cita, mientras que Jesús dijo que le gustaría "que cambiara esa inseguridad y sí que podría conocerle". "Pero ¿quieres tener segunda cita o no?", inquirió Iván. "Una segunda cita, no", aclaró Jesús.

Iván se levantó de la silla y se marchó. "Esto se acaba aquí. Es que me parece muy fuerte, tío", exclamó. "Aquí viene la gente al postureo. Que le f******, tío", añadió. Puedes ver el momento completo aquí.