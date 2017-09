Los dos futbolistas que han decidido donar el 1% de su sueldo

El alemán Mats Hummels ha sido, de momento, el único futbolista que ha emulado al español Juan Mata y ha donado el 1% de su salario en el marco del proyecto Common Goal, que utiliza el fútbol como herramienta para el desarrollo social.

A la iniciativa promovida por el centrocampista del Manchester United se unió el central del Bayern de Múnich, atraído por la "oportunidad que tiene el fútbol de mejorar el mundo".

"Tengo la sensación de que podemos hacer más a la hora de conectar los beneficios que genera el fútbol, cada vez mayores, con un propósito de mayor significado", dijo Hummels en un comunicado.

El internacional germano, campeón del mundo en 2014, cree que con la donación del 1% de su salario pueden construir un puente "entre el fútbol y su impacto social en todo el mundo".

"UNA GRATA SORPRESA"

Esta iniciativa fue promovida hace un mes por Juan Mata, quien al trasladar su decisión de hacer el donativo invitó a sus compañeros de profesión a hacer lo mismo.

"La verdad es que no conozco a Mats personalmente, así que me llevé una grata sorpresa cuando me contactó para hablar sobre Common Goal", indicó Juan Mata.

"Mats realmente comprende lo que queremos conseguir y es el compañero ideal con quien contar en esta fase inicial. El hecho de que un campeón del mundo, en el momento cumbre de su carrera y en uno de los mejores clubes del planeta, haya decidido colaborar con el proyecto demuestra la importancia y la magia de lo que estamos haciendo", abundó.

Mata se mostró sorprendido pero también ilusionado por la acogida mediática y social de Common Goal. "No tengo ninguna duda de que el compromiso de Mats animará a muchos jugadores a unirse", remarcó.

PARA UNA ONG

Las donaciones de Hummels y de Mata "se destinarán a un fondo colectivo cuyo uso se gestionará con el apoyo de la ONG localizada en Berlín streetfootballworld".

"Tenemos dos jugadores de distintas ligas y distintos países que unen fuerzas en nombre del cambio social", destacó el director y fundador de streetfootballworld, Jürgen Griesbeck. "Es una alianza que no tendría lugar en otras circunstancias y que demuestra el atractivo y potencial de lo que estamos haciendo", señaló.