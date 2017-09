Cristina Pedroche desvela el mote que marcó su infancia

La presentadora Cristina Pedroche desveló en Zapeando, de LaSexta, el mote que le pusieron en el colegio cuando era pequeña y que marcó su infancia: Cola Cao.

"Porque estaba muy morena", explicó posteriormente. Hace unos años, en una entrevista en El Mundo, Pedroche admitía que de niña le daba vergüenza ser tan morena. "En el barrio se metían conmigo por ser morena de piel, fíjate", rememoraba.

El periodista le preguntó en aquel momento qué mote tenía y ella replicó: "No lo puedo decir, porque me duele". Luego, sin embargo, admitió que también tenía el mote de "gitana".

"A mí me dolía, porque era pequeña. Hasta me enfadaba con mis padres y les decía que no quería ser tan morena (se ríe). Fíjate qué tontería. De pequeño todo el mundo se mete con todo el mundo. Si no estás gordo, es porque tienes gafas o la nariz muy grande", decía en la entrevista.

Este jueves, en Zapeando, recordó que el mote de Cola Cao le gustaba tan poco que incluso pedía a su padres que comprasen la otra gran marca de cacao en polvo: Nesquik.

"Lo he superado y por eso lo puedo contar, pero lo pasaba mal. Me daba mucha rabia que me dijera que estaba 'to' morena", zanjó.