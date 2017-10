El drama de una familia australiana en el Barça-Las Palmas

"En el Camp Nou. Mucha confusión. Hablando con esta familia que ha viajado desde Melbourne. Compraron entradas hace tres meses para ver a Neymar".

El texto lo escribía este domingo por la tarde, pasadas las 15:30, el periodista británico Andy Mitten desde las puertas del Camp Nou justo después de que el Barça confirmara que el partido contra la Unión Deportiva Las Palmas se celebraría a puerta cerrada.

At Camp Nou. Much confusion. Speaking to this family who've travelled from Melbourne...booked 3 months ago to see Neymar. pic.twitter.com/xC0mt252uo