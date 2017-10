Tamara Falcó se encomienda al Santo Ángel por el 1-O

Antigua estampa del Santo Ángel, patrono de España. Rodeando la imagen se puede leer el siguiente texto: "No se adormecerá ni dormirá el ángel que guarda este reino. Salvad, Señor, a vuestro pueblo y bendecid vuestra heredad. Enviará el Señor a su ángel alrededor de los que le temen, y los librará." En la parte superior de la imagen aparecen Santiago apóstol, la Virgen Inmaculada y santa Teresa de Jesús. La estampa fue impresa a principios de 1900. Hoy 1 de octubre*, es la *fiesta del Santo Ángel Custodio de España*, copatrono de España junto con la Inmaculada y Santiago. Esta fiesta la instituyó el Papa León XII a petición del Rey Fernando VII. *Pidámosle sin descanso por nuestra querida Patria:* ❤😘❤

