Las palabras de Lluís Llach tras la DUI que te harán no entender nada

Habían pasado apenas un par de horas desde que el Parlament de Cataluña declaró la independencia cuando Lluís Llach, cantautor y diputado de Junts pel Sí, concedió una entrevista a la periodista Ana Pastor para el programa Más Vale Tarde de LaSexta.

Pastor preguntó a Llach "¿y ahora qué?", planteándole que "Cataluña no es independiente" pese a la votación porque "no lo reconoce nadie" y "no se pudo hacer en condiciones" el referéndum. "¿Cómo le explican a la gente que a partir de mañana la cosa no cambia a mejor?", preguntó la periodista.

La respuesta de Llach puede haber sorprendido a muchos:

"La gente sabe que una independencia no se declara y se adquiere, sino que se implementa. Y nosotros vamos a intentar, poco a poco, si podemos y si nos dejan, que lo veo muy difícil, implementar como podamos esa independencia o, al menos, hacer un camino que a nuestros sucesores les haga más fácil implementarla. Las respuestas de los países europeos, etcétera, etcétera, esto es un comportamiento típico. Quizá continúe, quizá no, quizá haya algún cambio. Intervienen muchos factores. Yo creo que el funcionamiento del Estado español es observado en Europa con mucha preocupación. Al mismo tiempo hay vectores económicos que pueden incidir. Nosotros vamos a trabajar para intentar de implementarla. Sabemos que una independencia no se obtiene con una declaración".