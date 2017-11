La comentada reflexión de Teresa Rodríguez tras abrir una bolsa de pipas

La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, compartió este miércoles una fotografía de una bolsa de pipas que acababa de comprar.

¿La razón? Lo que vio al mirar en el dorso de la bolsa. "Origen Pipas de girasol: China", se podía leer en un lado. En el otro, el lugar de envasado: "Beniparrell (Valencia)".

Al ver esto, Rodríguez escribió lo siguiente:

"Se cultivan en China, se envasan en Valencia y se compran en Cádiz. Hasta de fiesta y comiendo pipas te das cuenta de que algo no funciona".

Se cultivan en China, se envasan en Valencia y se compran en Cádiz. Hasta de fiesta y comiendo pipas te das cuenta de que algo no funciona. pic.twitter.com/at0CoKB7Io

Por supuesto, el comentario generó respuestas a favor y en contra.

Un apunte, si las compramos, estamos ayudando a que la rueda continúe, no es por ná y lo es tóxico! XD...

Pues ya me contará quién le ha obligado a comprar pipas producidas en un país que no le gusta. Si era importante, ¿por qué no lo leyó antes?