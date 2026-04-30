El 80º cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia: la tiara de la reina Sofía que Letizia solo se ha puesto una vez, un reencuentro 'royal' muy incómodo y una pareja gay

La reina Sofía con la Tiara Mellerio de la Chata en la cena por el 80º cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia

El 30 de abril de 1946 vino al mundo Carlos Gustavo Folke Hubertus. Fue el quinto hijo y único varón de Gustavo Adolfo de Suecia y Sibila de Sajonia-Coburgo-Gotha. Suecia tenía otro heredero, pero se esperaba que alcanzase el trono en mucho tiempo teniendo en cuanto que todavía reinaba su bisabuelo, Gustavo V.

Sin embargo, en enero de 1947 moría su padre en un accidente de avión, y en 1950 fallecía su bisabuelo y subía al trono el hijo de este, Gustavo VI Adolfo, que reinó hasta su muerte en 1973. Suecia tenía a un rey joven, el más joven de Europa de hecho a sus 27 años.

Ese rey se casó con Silvia Sommerlath en 1976, tuvo tres hijos que le han dado nueve nietos, y ha seguido sumando años de vida y de reinado hasta ser un monarca de récord en Suecia y en toda Europa. Y ahora su país le rinde homenaje al cumplir 80 años, una edad redonda que la casa real sueca ha celebrado por todo lo alto, como suele ser habitual en la realeza escandinava.

Los festejos comenzaron en la víspera, el 29 de abril, cuando tuvo lugar una entrega de regalos al rey. Uno de ellos fue de su nieta Estelle, la heredera de su heredera, que le entregó un mapa de Östergötland, de donde es duquesa. El motivo del obsequio fue una invitación para visitar juntos el condado.

Esa noche, el Palacio Real de Estocolmo acogió una cena para los invitados reales y autoridades que acuden al cumpleaños. No estuvo entre ellos la reina Sofía, representante española en el aniversario, debido a que estaba en Londres en la inauguración de la exposición ‘Zurbarán’ en la National Gallery.

Ya el mismo 30 de abril, la jornada comenzó con un mensaje radiofónico del homenajeado, un Te Deum en la Capilla del Palacio Real de Estocolmo en honor al rey, honores militares en el patio palaciego, concierto coral de la Real Academia de Música y un almuerzo en el Ayuntamiento de Estocolmo.

Estos actos matinales sirvieron para ver a los nueve nietos de los reyes de Suecia y de paso también a la princesa Sofia, que reapareció con toda la familia real tras verse envuelta en los papeles de Epstein.

Para estos compromisos se dejó ver espléndida, pero poco gracias al sombrero con el que completó su look. Y por supuesto los niños fueron los que acabaron llevándose el protagonismo, y sobre todo la más pequeña de todos, la absolutamente adorable princesa Inés, hija de Carlos Felipe y Sofia de Suecia, que tiene poco más de 14 meses.

Muchas tiaras y reencuentros un tanto incómodos

A las 19:30 horas de este 30 de abril de 2026 comenzó una cena de gala por el 80º cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia, un acontecimiento al que asistieron cientos de invitados, entre ellos miembros de la realeza europea. Hubo grandes ausencias, porque las fiestas royals ya no son como las de antes, cuando iban numerosos reyes, reinas, príncipes y princesas, pero la verdad es que tampoco estuvo mal.

Estuvieron por supuesto los reyes Carlos Gustavo y Silvia de Suecia, ella con la Tiara Braganza, Victoria de Suecia, que portó la Tiara de Connaught, junto al príncipe Daniel y su hija Estelle, que debutó en una cena de gala en su país. No faltaron Carlos Felipe y Sofia de Suecia, que para no faltar a la tradición, customizó su tiara nupcial cambiando las piedras preciosas que la adornan para hacer juego con su vestido.

Seguidamente llegaron Magdalena de Suecia, con la tiara Fringe que utilizó en su boda, su marido Chris O’Neill, y Enrique de Luxemburgo, que como fue sin su esposa, María Teresa, el protocolo le hizo entrar con la hija y el yerno del homenajeado.

Pero de Luxemburgo estuvieron también los nuevos grandes duques, Guillermo y Stéphanie, ella con la tiara de aguamarinas. Ambos coincidieron por primera vez con Haakon de Noruega desde que se publicaron los archivos de Epstein en los que la princesa Mette-Marit, que fue amiga del pedófilo durante tres años, criticó la boda de los entonces grandes duques herederos.

"Boda aburrida. Era como una especie de película antigua en la que sabes que los personajes no van a durar mucho tiempo", escribió la princesa heredera noruega sobre este enlace celebrado el 20 de octubre de 2012.

Se entiende que Mette-Marit se disculpó con la familia gran ducal, pero sin duda habrá sido un momento incómodo para el príncipe Haakon, que también se encontró con Enrique, el que fue gran duque de Luxemburgo hasta octubre de 2025.

No faltaron Federico y Mary de Dinamarca, ella con una pulsera de la reina Lovisa de Dinamarca, nacida princesa de Suecia, que ha usado como tiara para la ocasión, Felipe y Matilde de Bélgica, ella con la Tiara de Laurel o Sofía de Liechtenstein con su hijo Wenzel, el futuro heredero más desconocido de Europa.

Otros de los presentes fueron los príncipes herederos Alexander y Katherine y el hijo y la nuera de él Filip y Danica de Serbia, así como Hubertus y Kelly de Sajonia-Coburgo-Gotha. Ella lució para la cena de gala la tiara de turquesas de Sajonia-Coburgo-Gotha

La reina Sofía recupera la Tiara de la Chata

La reina Sofía no fue fotografiada dentro del Palacio Real como varios de los invitados, sino fuera. La madre del rey de España, que entró en el salón en el que se celebró el banquete del brazo de Guillermo de Luxemburgo, eligió un vestido turquesa y la Tiara Mellerio, la de la Chata.

La reina Sofía con la Tiara Mellerio de la Chata en la cena de gala por el 80º cumpleaños del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia Patrick van Katwijk/Getty Images

No veíamos a la madre de Felipe VI con diadema desde que asistió a la boda de Hussein y Rajwa de Jordania en junio de 2023, cuando se colocó la Niarchos, una joya personal de rubíes y diamantes que el armador griego Stavros Niarchos le regaló por su boda con Juan Carlos I en 1962.

La que ha llevado en el 80º cumpleaños del rey de Suecia es una tiara que pertenece al joyero real, pero que no es estrictamente una de las joyas de pasar. Su origen data de 1867, cuando fue encargada a la joyería Mellerio por Isabel II de España para su hija Isabel, conocida como la Chata. Está realizada a base de perlas, diamantes y brillantes.

La reina Sofía con la Tiara Mellerio de la Chata y un vestido azul turquesa en la cena por el 80º cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia Patrick van Katwijk | Getty Images

Fallecida la Chata sin haber tenido hijos, fue heredada por Alfonso XIII, y de él paso a su hijo Don Juan. La diadema fue regalada por los padres de Juan Carlos a la reina Sofía por su boda en 1962, por lo que se entiende que ahora es una joya personal de la madre de Felipe VI.

La emérita no se la ponía desde la boda de Victoria y Daniel de Suecia en 2010, y quizá por eso la ha rescatado para una de las pocas ocasiones en las que puede llevar diadema, volviendo a llevar la Mellerio otra vez en el Palacio Real de Estocolmo.

La reina Sofía con la Tiara Mellerio de la Chata en la boda de Victoria y Daniel de Suecia en junio de 2010 UK Press via Getty Images

Así, Sofía no ha tenido que echar mano de las tiaras de las reinas de España, mientras que Letizia no parece sentir mucho interés por esta joya familiar histórica que solo se ha puesto una vez.

La reina Letizia con la Tiara Mellerio de la Chata en la cena de gala por la visita de Estado de la presidenta de Filipinas en 2007 WireImage

Fue en 2007, cuando era princesa de Asturias, con motivo de una cena de gala en el Palacio Real por la visita de Estado de la entonces presidente de Filipinas, Gloria Macapagal-Arroyo.

Franz de Baviera fue con su pareja, Thomas Greinwald

Quienes también acudieron a la cena, pero no fueron fotografiadas fueron Margarita y Benedicta de Dinamarca, Beatriz de Holanda o los reyes Harald y Sonia de Noruega, todos de avanzada edad y que optaron por evitar las escaleras, y de paso el ‘photocall’. Tampoco se fotografió a los reyes de Tailandia, a Margareta y Radu de Rumanía y a Francisco de Baviera, jefe de la dinastía, que fue invitado a los actos junto a su pareja, Thomas Greinwald.

Franz de Baviera y Thomas Greinwald, su pareja desde 1980, en las celebraciones por el 80º cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia. PPE/SIPA

El que sería rey de Baviera, de 92 años, si no hubiera caído la monarquía, nunca se ha casado, pero lleva desde 1980 junto a Thomas Greinwald, con el que oficializó su relación en 2021 al posar junto en un retrato oficial. Desde entonces es habitual ver junta a esta pareja homosexual que sin duda es todavía una ‘rara avis’, dentro de la realeza. Quizá eso cambie con el tiempo.