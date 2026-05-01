Trump quiere hacer un 'simpa' a la ONU y la respuesta de Guterres lo deja en evidencia

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en sendas imágenes de archivo.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró esta noche pasada que los miles de millones de dólares que Estados Unidos adeuda al organismo mundial "son innegociables", tras informes que indicaban que Washington había impuesto condiciones para la liberación de los fondos.

La agencia de noticias de desarrollo Devex informó esta semana que dos notas diplomáticas difundidas por Estados Unidos exigían nueve reformas "de impacto rápido" como condición para liberar más fondos, incluyendo mayores recortes de gastos y medidas para contrarrestar la influencia de China en las Naciones Unidas.

"El dinero al que nos referimos se denomina contribuciones obligatorias", explicó Guterres a los periodistas al ser preguntado sobre los informes. "Las contribuciones obligatorias son una obligación de los Estados miembros. Son innegociables".

Guterres, quien ha liderado los esfuerzos de reforma bajo la presión de los Estados miembros, especialmente de Estados Unidos, afirmó que la ONU hará todo lo posible "para garantizar que esta organización sea lo más eficaz y rentable posible, y que pueda servir a las personas a las que protegemos". "Pero son dos cosas distintas", añadió.

La exclusiva

Según Devex, los recortes presupuestarios exigidos por Estados Unidos incluían una reforma del sistema de pensiones de la ONU, la eliminación de los viajes de larga distancia en clase ejecutiva para algunos altos cargos y todos los profesionales de nivel medio, recortes adicionales en los altos cargos de la ONU y una reducción del 10 % en las misiones de mantenimiento de la paz, que se consideran ineficaces y de larga duración.

Añadió que también incluían la exigencia de impedir que China canalizara decenas de millones de dólares anuales a un fondo discrecional gestionado por la oficina del secretario general de la ONU, una medida destinada a contrarrestar la influencia china.

La Asamblea General de la ONU determina la aportación de cada país basándose en su capacidad de pago, evaluando su ingreso nacional bruto y realizando ajustes por deuda externa y población.

Para evitar que una sola nación tenga excesiva influencia, existe una cuota máxima fijada en el 22 % del presupuesto para el mayor contribuyente (o sea, Estados Unidos) y una cuota mínima del 0,001 % para los países menos desarrollados.

Presiones para la reforma

La misión estadounidense ante las Naciones Unidas no se ha pronunciado sobre estos informes. Estados Unidos ha reiterado que seguirá presionando a la ONU para que se reforme, tras anunciar su retirada de decenas de organismos de la ONU este año y recortar millones de dólares en financiación el año pasado.

En enero, Guterres advirtió que la ONU se enfrentaba a un "colapso financiero inminente" debido a las cuotas impagadas, la mayoría de las cuales corresponden a Estados Unidos. La ONU declaró en febrero que Estados Unidos había pagado unos 160 millones de dólares de los más de 4.000 millones que adeuda al organismo mundial.