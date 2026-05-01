¿Qué es para ti 'El País'? Preguntamos a sus lectores en el 50 aniversario del periódico
'El País' está de celebración. El periódico más vendido en España cumple 50 años y este fin de semana ha organizado un festival en El Matadero de Madrid con más de 70 actos y 150 ponentes y oradores para repasar su historia. Por este motivo, nos hemos acercado hasta el lugar para recabar la opinión de algunos de los lectores más fieles del diario. ¿Qué es lo que más le gusta del periódico? ¿Qué recuerdos tienen de sus primeros números? ¿Hay algún momento histórico que asocien a una de sus portadas? ¡Esto es lo que nos han contado los fans más fans del 'El País'!