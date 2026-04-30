Carlos Boyero da su sincera opinión sobre Patti Smith, ganadora del Princesa de Asturias de las Artes 2026

La "madrina del punk", Patti Smith, recibirá el próximo mes de octubre el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026. La cantante estadounidense fue propuesta por una miembro del jurado, Inés Martín Rodrigo, y respaldada por la mayoría. Desde el jurado destacan que ha transmitido "una visión poética de la vida, comprometido con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias".

El reconocido periodista y crítico de cine Carlos Boyero ha dado su sincera opinión sobre Smith durante su intervención en La Ventana, programa de la Cadena SER, y no ha dudado ni un instante en elogiarla.

"Es una señora que te provoca sensaciones cuando canta. Sabes que ella iba de punk y muy fiera, hubo una cosa en su actuación que hacía como el ademán de escupir, un gesto muy punk, y dije: Me imagino que es puro teatro, pero si voy a estar en primera fila y esta señora me escupe... Jajajaja", ha comenzado pronunciando.

Para Boyero, Smith tiene "una voz tan seductora y una fuerza... y escribe muy bien": "Sabes que su poeta favorito era Gamboa; ella, con una vida muy accidentada y muy underground en Nueva York, se relacionó mucho con gente marginal. Yo creo que le hubiera encantado ser Gamboa".

El mensaje de Patti Smith a Leonor

Smith concedió una entrevista en El Mundo en el que ha hablado de la princesa Leonor, a quien le ha hecho una promesa: "Le prometo que trabajaré más duro que nunca para honrar este conocimiento. Es un galardón muy prestigioso y además es en España, que es un país que amo y al que estoy muy conectada".

También se ha mostrado contraria a las actuaciones de EEUU y su presidente, Donald Trump y ha defendido que se alce la voz no por la política, sino "por el humanismo": "Lo que sucede en el mundo actual es más urgente y más terrible, está más allá de la política. Estamos en el centro de una crisis humana, humanista, y esto es lo que me tiene profundamente preocupada, desconsolada, incluso".

"Me veo obligada a pronunciarme en contra de mi país, estamos perpetuando las cosas más terribles que recuerdo en toda mi vida. Me siento decepcionada por cómo los seres humanos estamos tratando a otros seres humanos. Estamos viendo hambrunas, la destrucción de nuestro medio ambiente, atrocidades contra niños... y mi gobierno es el menos caritativo. Por eso es el momento de que la gente nos alineemos sin importar las fronteras, los países ni la política", ha defendido.